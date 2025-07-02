羅兵咸料下半年新股市場續興旺　全年集資額或達2200億元冠全球

本港新股市場繼續復甦，受到A股來港發行H股熱潮帶動，在今年上半年共有44隻新股掛牌，集資額達到1,071億元，按年升7倍，排名全球第一。羅兵咸永道預期，市場下半年可繼續保持升勢，全年將有90至100家企業於香港上市，集資額有望達到2,000至2,200億元，再次成為全球最大新股集資額市場。



該會計師事務所更預期，其中資訊科技及電信服務、醫療和醫藥、以及零售、消費品及服務相關的行業板塊將會是市場焦點 。



上半年主板上市新股42隻

回顧2025年上半年，香港共有44家新股上市，包括42家在主板上市、1家GEM轉至主板（沒有集資）公司及1家De-SPAC，較2024上半年上升47%，主板新股以零售、消費品及服務（34%）爲主，其次為工業及材料與醫療和醫藥（各佔23%）。

展望下半年，一向為香港IPO旺季，預期利好市場氣氛將延續。目前，已經遞交申請在香港上市的企業超過200家，涵蓋的企業來自不同行業，包括製造業、零售、消費品及服務等傳統行業，也有來自生物科技、醫療和醫藥、人工智能、資訊科技及電信服務等新經濟行業。大型A股龍頭企業、中概股及海外企業亦積極赴港集資。

羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人梁令欣表示：「儘管地緣政治及貿易關稅等不確定因素依然存在，香港銀行體系結餘高企顯示市場資金充裕，為企業上市及集資提供有利條件。隨著資金持續流入，香港新股市場展現出明顯的增長趨勢，成為中國企業拓展業務與籌集資金的重要平台。不少已於A股上市的大型企業，以及有一些企業計劃分拆中國業務來港上市。這不僅體現了香港作為國際金融中心的優勢，更進一步鞏固了其在全球資本市場的地位。展望未來，市場充滿機遇，隨著政策支持和流動性充足，我們預計今年的新股市場將迎來近4年來最活躍的募資潮。」

科企專線強化港資本市場創新企業生態

羅兵咸永道又指出，港交所於2025年5月推出『科企專線』，為特專科技和生物科技公司提供上市前指引，有效協助企業籌備上市。這項創新舉措有助強化香港資本市場的創新企業生態，並提升其作為創新企業上市首選地的吸引力。

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢表示：「監管機構針對上市條例進行多項修訂，提供更有利於不同企業上市的舉措，優化審批流程，提升上市透明度與效率，吸引更多企業赴港。近期新股表現亮麗，進一步提升了投資者信心；整體資金流動性改善、估值水平回升，吸引更多企業透過香港資本市場上市集資，展現出香港資本市場的長期穩健發展。A +H股上市已經成為新趨勢，企業透過兩地上市，可充分利用兩地上市平台接觸不同投資者，滿足企業需求。我們預測IPO集資額為2,000至2,200億元，香港有望重奪IPO集資額全球第一。明年新股市場亦有望在多家大型新股上市的推動下持續活躍。」