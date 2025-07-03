南非股東Naspers看淡Keeta發展策略兼揚言或減持　美團早段跌逾2%

美團（3690）近年積極拓展國際業務，不過有關策略卻遭到股東之一﹑南非傳媒集團Naspers旗下Prosus的行政總裁Fabricio Bloisi看淡。Fabricio Bloisi明言對美團的國際發展策略欠缺信心，又指出不排公司會減持美團股份。



受到有關消息拖累，美團今早跌2.3%，報123.1元。

美團積極近年拓展國際業務，最近便宣布未來5年斥資10億美元發展巴西市場。可是Prosus旗下的iFood正好是巴西外賣平台，同時亦是Food Panda母公司Delivery Hero股東之一。

Fabricio Bloisi上月底在業績會上被問及如何看待美團拓展海外後將與旗下公司的競爭。他直言：「美團在國際市場取得成功的可能性較小。」同時指出美團將面臨激烈競爭﹕「作為美團的股東，我感到失望，因為我認為他們失敗的風險增加了」。

2023年加入香港市場的Keeta為第二大外賣平台。（廖雁雄攝）

料美團國際市場取得成功可能性低

他又提到，目前Prosus策略是投資於有助強化集團生態的公司，所以有機會出售部分美團股份。

Fabricio Bloisi舉例指，如果Prosus冀加強拉丁美洲部分業務，而某些生態公司有機會比美團增長更快、更好。Fabricio Bloisi指出，美團風險在於過度擴張，超越了國際擴張作用，並認為美團Keeta在香港及中東首次落地的投資做得很好，但對方正計劃二次擴張中東，並同時意圖進入印度、拉丁美洲市場，「我們對現今的國際擴張策略缺乏信心」。他又指出﹕「我們可以出售部分美團股份，或者出售我們認為合理的所有股份。」

美團

Fabricio Bloisi在2013年收購iFood，並將其發展成拉丁美洲外賣龍頭。Prosus於2022年斥資15億歐元收購iFood，並在2024年提拔Bloisi為Prosus 以至Naspers CEO。

早年騰訊 （0700） 分派美團持股，作為前者主要股東的Naspers及旗下Prosus共獲分2.58億股美團，按公司披露，目前仍然一股未沽。