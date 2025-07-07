「富三代」打理餐廳逆市造好　低位累飆4倍　原因揭盅

於創業板上市、餐飲集團Classified Group （8232）上周三﹙7月2日﹚開市前停牌，待刊發構成內幕消息的公告。雖然暫未見有新通告，但港交所﹙0388﹚披露易顯示，公司兩名主要股東、「富三代」，即海洋公園主席龐建貽及黃子超上周一﹙6月30日﹚向聯交所申報，已就出售持股訂立協議，而接手者為THAC Group（BVI）Limited，該名稱與經營四季餐廳、四季冰室等的一木集團控股有限公司（ THAC Group Holding Limited）相近。

Classified Group賣盤，兩大股東合共套現4,814萬元。﹙資料圖片﹚

兩大股東累套現近5000萬

龐建貽及黃子超原分別持有Classified Group 40.85%﹙約2,277萬股﹚及24.83%﹙1,384萬股﹚。披露易最新顯示，龐建貽及黃子超齊申報於場外以每股1.317元悉售持股，套現2,991萬元及1,823萬元，合共4,814萬元。

ClassifiedGroup 兩名主要股東來頭強勁，龐建貽為鋼鐵大王龐鼎元之孫、配偶為新世界發展（0017）執行董事鄭志雯原，而黃子超則為香港賽馬會前主席黃頌顯之子，祖父黃潤棠則與李冠春、簡東浦等創立東亞銀行（0023）。

Classified Group 兩名主要股東來頭強勁，包括龐建貽﹙圖﹚及黃子超。﹙資料圖片﹚

集團連年虧損

仍然停牌的ClassifiedGroup自去年10月低見0.22水平後，一直上揚，以停牌前報1.09元計，累計升近4倍，料與今次賣盤消息帶動有關，惟現價仍較龐建貽及黃子超出貨價低水。

不過，集團營運表現欠佳，目前以Classified及Rise by Classified品牌在香港經營6間餐廳，其中4間餐廳為「Classified」， 2間餐廳為「Rise by Classified」，惟集團長期見紅，去年虧損831萬元。

值得一提，去年8月，Classified Group一度鬧出「遲找數」風波。有Classified旗下食材供應商向《香港01》稱，Classified近一年找數時間愈拖愈長，由過往30日拖至需時約60日才願意找數，每次涉款約6位數。Classified Group其後回應稱，過去一年香港飲食業遭遇極之困難的經營環境，但已即時與各供應商聯繫，處理相關應繳貨款，同時亦與各供應商、商舖業主維持溝通，期望能一起共渡時艱。發言人又強調，集團一直十分重視與各生意伙伴的合作和溝通，務求各方的合作和睦、暢順，會繼續原有的經營方針，期望經濟環境早日改善。