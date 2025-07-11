MPF整合懶人包|市況波動如何自處？4個貼士揀選強積金計劃

近期環球市況起伏，經濟環境面臨挑戰，除了日常開支要精打細算，各位打工仔的退休儲備——也就是那份日積月累的強積金（MPF），更需要我們用心審視。許多人可能因為工作變動，不知不覺間已擁有多個強積金賬戶，這些散落的資產若缺乏打理，不僅管理上不便，更可能錯失了掙取潛在理想回報的機會。是時候了解如何整合強積金，為自己的長遠財務規劃作出更明智的部署。整合強積金賬戶，不僅是為了方便查閱，更讓我們重新評估並選擇一個適合自己的強積金供應商。市面上的強積金計劃選擇眾多，要如何挑選一個可靠的「管家」？以下四個實用的貼士，或可幫大家理清思路，作出適合的決定。



貼士一：選擇能駕馭市場風浪的計劃 平衡風險與回報

投資市場有高有低，強積金作為一項橫跨數十年的長線投資，經歷不同的經濟周期是必然的。一個強積金計劃的真正價值，不僅在順境時爭取高回報，更能於逆境中穩健前行。在評估一個計劃時，不應只看短期的表現，因為長年期的回報更可以反映計劃應對市場周期時的抗逆能力。

例如以較高風險水平的股票基金為例，根據積金局發布的《強制性公積金計劃統計摘要2025年3月季刊》顯示，截至今年3月，股票基金類別過去10年的最高及最低淨年率化回報分別是10.3%及-1.6%*，這超過11%的回報率差距或許反映了投資經理在過去10年駕馭投資周期及市場風險的能力。卓越的長線回報率不單反映出供應商的投資團隊實力、研究深度及資產管理能力，亦證明投資團隊在不同的市場環境下，都有能力為成員的退休資產爭取理想的潛在回報，自然讓人更有信心。

貼士二：信譽與實力並行 選用備受業界肯定的退休策劃夥伴

除了投資回報，一個強積金計劃的綜合質素，如客戶服務水平、基金選擇的多元性、收費的透明度，以及操作平台的便利程度等，同樣是關鍵考量。對於一般打工仔而言，要全面比較各個計劃的優劣並不容易。此時，參考具公信力的獨立業界評審，便是一個客觀可靠的方法。市場上有不少專業機構會定期對強積金計劃進行評級，滙豐強積金今年亦獲得很多基金及整體計劃的獎項，這代表其卓越的綜合質素在不同市況下都經得起考驗，自然是值得信賴的選擇。

貼士三：投資選擇要多元化 靈活捕捉環球機遇

每個人在不同的人生階段，其投資目標和風險承受能力都會有所轉變。年輕時可能追求較高增長，臨近退休則可能偏向保守。一個理想的強積金供應商，必須提供全面的基金選擇，讓成員可以根據個人狀況和市場環境，靈活地調整投資策略。

基金選擇是否越多越好？基金選擇應重質多於重量，必須為成員提供切合個人需要的選擇。在選擇計劃時，成員可以留意其成分基金的多元性及覆蓋的資產類別。一個全面的平台，應提供涵蓋不同地區（如香港、中國內地、亞太區、歐洲及北美等）及不同資產類別（如股票、債券、混合資產等）的基金。例如滙豐強積金旗下的計劃便提供了20種成分基金，讓成員能按個人需要，建立一個真正個人化的投資組合，無論是想把握特定市場的增長潛力，還是希望分散投資於環球，都能找到合適的工具，掌握潛在投資機遇。

貼士四：化繁為簡 善用數碼平台一站式管理

在分秒必爭的數碼時代，理財的便利性至關重要。管理強積金最令人卻步的，莫過於繁複的程序。如果查閱銀行戶口結餘、調整強積金投資組合都需要登入不同網站，甚至要郵寄表格，無疑會降低繁忙打工仔打理資產的意欲。一個理想的解決方案，是將強積金管理與日常理財無縫結合。現時已有大型金融機構提供一站式的數碼理財平台，成員只需透過一個手機應用程式，便能同時管理強積金、銀行戶口、信用卡及投資等多項服務。滙豐的客戶現可透過HSBC HK App，輕鬆查閱強積金賬戶的最新結餘及投資表現，並隨時更改投資分布，同時處理轉賬、繳費等日常理財事宜，對個人整體財務狀況一目了然，更能輕鬆管理你的退休規劃。

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*「最高」及「最低」分別指股票基金種類內，10年期的年率化淨回報數字中的最高及最低值。

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投資涉及風險，往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閲滙豐強積金智選計劃之「強積金計劃説明書」 。此廣告内列明的資訊只供説明用途，不應被視為投資意見及你不應根據這資料而作出強積金賬戶的投資選擇，並建議你就本廣告内容審慎行事。如你對本廣告的内容有任何疑問，應向獨立人士尋求專業意見。

(資料及相片由香港上海滙豐銀行有限公司提供及刊發)