內地連續8個月增持黃金儲備。據內地外匯管理局數據顯示,截至今年6月底,中國外匯存底規模為33,174億美元,較5月底上升322億美元,升幅為0.98%,連升6個月。其中黃金儲備為7,390萬盎斯,較5月底上升7萬盎斯,並且是連續第8個月增持黃金。



當局表示,今年6月受主要經濟體宏觀政策、經濟增長前景等因素影響,美元指數下跌,全球金融資產價格整體上漲,加上匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用,當月外匯存底規模上升。

當局又指出,內地經濟持續穩健增長,維持良好發展勢頭,有利於外匯存底規模維持基本穩定。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo