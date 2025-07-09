關稅戰增波動性　恒生投資管理降中港股市至中性　惟看好3大板塊

恒生投資管理將中港市場評級由建議買入，下調至中性。該公司投資總監蘇浩程解釋，港股今年以來已累積一定升幅，而內地市場方面，政府已出台政策對的經濟支持，已反映在股市表現。目前整體內地經濟情況屬穩定，未見有推出大規模刺激政策的需要。而中港市場短期內預計受到美國關稅政策等因素影響，仍有較大波動性，故此給予中港市場中性評級。



看好內需、人工智能及醫療保健板塊

板塊方面，他建議不受貿易戰風險影響的內需板塊，並看好人工智能及醫療保健板塊。預料當内地企業獲利能力正逐步改善，加上長期趨勢支持，特別是內地在人工智能、新藥研發等領域高速崛起並處於有利位置，相信會為市場帶來一定動力。

美股方面，則維持中性評級。蘇浩程表示，近期美國市場有值得留意的變化，如軟數據中消費者信心的改善，令市場情緒回暖。在政策上來看，「大而美法案」會帶來大幅減稅，推動企業利潤提升。另外，市場近期亦上調企業盈利預測。

恒生投資管理看好中港股市中，內需﹑醫療及人工智能3個板塊。（資料圖片）

美股料臨五大風險 維持中性評級

不過，美股下半年預計將面對五大風險，包括關稅政策的變化、經濟增長前景仍然存在不確定性、通脹壓力、預算赤字持續擴大，及地緣政治緊張局勢。

他指出，持續投資是捕捉市場上行潛力的關鍵策略，因長期持有較頻繁進出更容易獲取理回報。過度關注短期下行風險，反而可能錯失長期增長的潛力。投資者可著眼於長期趨勢（例如第四次工業革命）帶來的結構性支持，實現穩健增長。

恒生投資管理續予美股中性評級。(資料圖片)

另外，恒生投資推出「恒生摩根美國股票高入息主動型 ETF」，該公司董事兼行政總裁李佩珊表示，此為香港首隻以美股入息為主題的 ETF，也是恒生投資首次發行主動型 ETF。

她指出，今年看好收益主題策略，4 月推出恒生高息股30 指數 ETF，市場反應熱烈。自推出三個月以來，該 ETF 已實現連續62天淨流入，總資產管理規模突破15億港元。