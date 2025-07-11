銀保共舞！中國平安拉升漲近6%領漲保險股，股價創9個月新高

隨着銀行股不斷創出歷史新高，掃入不少內銀股的保險股亦隨之集體拉升。其中，中國平安﹙2318﹚今日﹙11日﹚盤中拉升漲近6%，領漲保險板塊，股價創去年10月初以來新高；其他保險股中，中國太保﹙2601﹚漲5.2%，新華保險﹙1336﹚、友邦保險﹙1299﹚、中國人壽﹙2628﹚、中國太平﹙0966﹚漲超3%。

港交所披露易訊息顯示，近日，弘康人壽保險股份有限公司舉牌鄭州銀行﹙6196﹚H股。這意味着今年截至目前，險資對上市公司(主要對象是銀行)的舉牌次數已達20次，已達去年全年水平，今年以來的舉牌涉及10家保險機構和16家上市公司。隨着資本市場中銀行股不斷創出歷史新高，保險股或成最大受益方。

銀河證券銀行業分析師張一緯表示，2025年以來，險資多次舉牌銀行股， 主要是銀行低波動、高股息、低估值的特點持續受到險資青睞。對於險資而言，銀行股股息率優於長債收益率，估值波動可計入OCI(其他綜合收益)以應對業績波動，並且相對來說，當前H股銀行股息率更高。同時，不排除保險公司通過股權投資ROE(淨資產收益率)領先優質城農商行實現並表和銀保渠道業務協同、進一步改善業績回報的空間。