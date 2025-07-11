港鐵入股中車廣東公司　成公司廣東省首個鐵路設備產業投資項目

港鐵公司(0066)宣布，透過全資附屬港鐵（北京）投資有限公司於周四﹙10日﹚與中車青島四方機車車輛股份有限公司、廣東省鐵路建設投資集團有限公司及中車南京浦鎮車輛有限公司在北京簽署協議，投資中車廣東公司。作為港鐵公司在廣東省的首個鐵路設備產業投資項目，是次投資有利於各方發揮自身優勢、深化合作，從而把握鐵路行業以及粵港澳大灣區發展帶來的機遇。

中車廣東公司是廣東省與中國中車(1766)的戰略合作項目，於2010年在江門市成立，主要經營列車（包括高鐵、城際、地鐵等）製造、維修及相關產業服務，以及國際業務。經過15年發展，中車廣東公司已具備全面的列車製造、檢測及維修能力，是廣東省鐵路設備製造業的龍頭企業。

港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐表示，中國中車擁有強大的科技實力和創新能力，結合港鐵在鐵路方面的專長和全球營運經驗，雙方協同有利於增強在海內外市場的綜合競爭力。此次合作是香港企業發揮優勢融入國家發展大局的體現，期待在廣東省各級政府的支持下，以投資中車廣東公司為契機，與中國中車深化合作，打造粵港澳大灣區融合發展的良好示範，助力大灣區建設世界級鐵路設備產業集群。

港鐵公司在是次投資下將持有中車廣東公司的股權，有待最終審批後便正式作實。