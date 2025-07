高盛唱好金價前景,預料至今年底金價每盎司上升至3,700元(美元‧下同),又預期至明年中時金價將進一步攀升至4,000美元。



各國央行和其他機構在今年1月至5月期間,平均每月買入約77噸黃金。外電引述高盛報告中稱,這一倫敦場外市場的月均購買量,略低於高盛此前預測的到2026年中每月80噸的水平。5月份總購買量為31噸(不包括美國),其中中國是最大可識別買家,購入15噸黃金。

高盛指出,基金的黃金淨頭寸已從4月的高位回落,這為黃金ETF及央行繼續買入提供更具結構性的空間。高盛仍然預計金價到2025年底達到每盎斯3,700美元,到2026年年中升至4,000美元,並重申長期做多黃金的投資建議。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo