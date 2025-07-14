人行稱內地不尋求人民幣貶值　獲取國際競爭優勢　會防範匯率超調

人民幣兌1美元近期處於7.16附近，較年初時的7.3略為轉強。被問及人民幣對美元是否存在升值壓力，及是否有必要採取措施穩定人民幣滙率等問題時，人民銀行副行長鄒瀾回應稱，內地不尋求通過滙率貶值獲取國際競爭優勢。



他又指出人行的滙率政策立場是清晰和一貫的，將繼續堅持市場在滙率形成的決定性作用，保持滙率彈性，同時強化預期引導，防範滙率超調風險，保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定。

鄒瀾指出，近期美國經濟增速有所放緩，但物價水平仍然高於聯儲局的目標水平，關稅政策進一步增加美國通脹走勢的不確定性，影響聯儲局降息節奏，美元指數、美債收益率波動的加大，對全球金融市場都產生了一定的溢出效應。相比較而言，內地金融市場表現出較強韌性，運行總體平穩。

稱美元走勢仍不確定

他又指出影響滙率的因素是多元的，比如經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、風險事件等。當前美元走勢仍然有不確定性，但內地基本面持續向好，人民幣滙率在雙向波動中保持基本穩定具有堅實基礎。

另一方面，鄒瀾表示下階段人民銀行將進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策，抓好各項已出台的貨幣政策措施，執行提升金融服務實體經濟的質效。

進一步健全市場化利率調控機制

他指出總量方面，把握好政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模貨幣供應量增長，從經濟增長價格總水平預期目標相匹配，持續營造適宜的金融總量環境。

結構方面，突出金融服務實體經濟的重點方向，聚焦科技創新，擴大消費、民營小微等方面，強化政策協同聯動，用好用足各項結構性貨幣政策工具，加力支持重點領域和薄弱環節。傳導方面，強化利率政策執行和監督，更好發揮行業自律的作用，維護銀行業市場競爭秩序，提高資金使用效率，防範資金空轉，把握好金融支持實體經濟和保持自身健康性的平衡。

完善貨幣政策框架方面，鄒瀾提到，進一步健全市場化的利率調控機制，優化貨幣政策中間變數，不斷完善貨幣政策工具體系，健全可置信常態化、制度化的政策溝通機制。