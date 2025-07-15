內地舉行中央城市工作會議　習近平發表重要講話　會議定7項任務

中央城市工作會議7月14日至15日在北京舉行。據《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。今次會議，部署城市工作7個方面的重點任務。



李強等政治局常委出席

習近平在重要講話中總結新時代以來內地城市發展成就，分析城市工作面臨的形勢，明確做好城市工作的總體要求、重要原則、重點任務。李強作總結講話，對貫徹落實習近平總書記重要講話精神、進一步做好城市工作作了具體部署。

會議部署城市工作7個方面的重點任務。一是着力優化現代化城市體系。着眼於提高城市對人口和經濟社會發展的綜合承載能力，發展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈，分類推進以縣城爲重要載體的城鎮化建設，繼續推進農業轉移人口市民化，促進大中小城市和小城鎮協調發展，促進城鄉融合發展。

二是着力建設富有活力的創新城市。精心培育創新生態，在發展新質生產力上不斷取得突破；依靠改革開放增強城市動能，高質量開展城市更新，充分發揮城市在國內國際雙循環中的樞紐作用。

三是着力建設舒適便利的宜居城市。堅持人口、產業、城鎮、交通一體規劃，優化城市空間結構；加快構建房地產發展新模式，穩步推進城中村和危舊房改造；大力發展生活性服務業，提高公共服務水平，牢牢兜住民生底線。四是着力建設綠色低碳的美麗城市。鞏固生態環境治理成效，採取更有效措施解決城市空氣治理、飲用水源地保護、新污染物治理等方面的問題，推動減污降碳擴綠協同增效，提升城市生物多樣性。

五是着力建設安全可靠的韌性城市。推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線改造升級；嚴格限制超高層建築，全面提升房屋安全保障水平；強化城市自然災害防治，統籌城市防洪體系和內澇治理；加強社會治安整體防控，切實維護城市公共安全。六是着力建設崇德向善的文明城市。完善歷史文化保護傳承體系，完善城市風貌管理制度，保護城市獨特的歷史文脈、人文地理、自然景觀；加強城市文化軟實力建設，提高市民文明素質。七是着力建設便捷高效的智慧城市。堅持黨建引領，堅持依法治市，創新城市治理的理念、模式、手段，用好市民服務熱線等機制，高效解決群衆急難愁盼問題。

會議提出7項任務

由於中央城市工作會議最高領導層均會參與，亦非中央常規會議，之前曾分別於1978年及2015年舉行。在2015年舉行時，會議提出關於加強城市建設工作的意見，間接推動棚改，被視為救樓市的重要會議。上周亦已傳出中央城市工作會議於近日舉行，並網傳與重推棚改有關。