日參議院選舉在即　市場憂政府開支增　長債息升至1999年以來新高

日本長期債息持續向上，引起市場人士關注。其中被視為參考指標的10年期國債孳息率曾升至1.595厘，為2008年10月金融危機以來最高水平，20年及30年期國債孳息率，更一同創下自1999年11月以來高位。面對長期債息上揚，日本財務大臣加藤勝信表示，將密切關注市場情況，並將繼續進行適當的債務管理，以重建投資者信心，惟未有評論息率走勢。



至於負責與美國磋商貿易協議的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，政府正在密切關注日本國債市場動向。他在東京對記者表示，隨着日本轉向增長型經濟，預計日本財政狀況將得到改善。對日本國債收益率的具體水平不予置評；又指出財政擔憂不會阻止政府進行必要的預算分配以實現經濟目標。

觸發日本長債息攀升原因，與日美兩地息差收窄﹑當地通脹仍高企下央行計劃未來再次加息，加上參議院選舉在即，外界關注日後政府會否進一步增加財政開支。相關因素推動債券孳息率上揚，其中10年期國債息率一度升至1.595厘，為2008年10月金融海嘯以來的高位。長債方面，日本20年期國債孳息曾見2.65厘，30年期國債孳息曾見3.195厘，兩者均為1999年11月以來高位。

市場人士關注10年債息走向

目前市場人士非常關注10年期國債孳息率走向，以及即將舉行的參議院選舉結果。明治安田研究所經濟學家Yuichi Kodama說，10年期收益率非常重要，因為它驅動固定抵押貸款利率，並將對實體經濟產生重大影響。

伊藤忠研究所首席經濟學家Atsushi Takeda說：「10年期收益率上升是我們必須密切關注的。 如果反對黨獲勝，財政焦慮將繼續存在。如果自民黨獲勝，投資者可能會重新購買債券。」三菱日聯摩根士丹利證券策略師Takahiro Otsuka表示：「10年期收益率受超長債需求擔憂及流動性下降驅動，無法斷言1.6%將成漲勢終點。」

日本東京。（資料圖片）

Vanguard則指出，日本正走上數年前類似英國的道路，若財政政策沒有約束，債市將為濟帶來壓力，而隨日本要求增加財政支出的呼聲愈來愈高，已減持日本國債。

瑞穗金融CEO稱減發長債有利市場

不過瑞穗金融行政總裁木原正裕於倫敦接受外電訪問時表示，日本國債市場的動盪不太可能蔓延至10年期品種。他指出﹕「我沒有看到10年期區域出現任何動盪，只要10年期沒問題，我認爲就沒問題。」

他又指出政府計劃減少長債發行，增加10年期或更短期限債券發行，這對市場有利；並補充﹕「日本央行放慢量化緊縮步伐的計劃也將起到積極作用。」