「Nike Style」登陸香港　重塑零售體驗與品牌戰略

近年香港運動風氣蓬勃,從瑜伽服飾、限量波鞋到行山跑步,運動已成為市民的生活日常。這股熱潮的引爆點可追溯至香港劍擊運動員「劍神」張家朗於日本與巴黎兩奪奧運金牌的傳奇時刻,再到啟德體育園啟用、港足主場的震撼橫幅——運動不再只是競技,更是一種生活態度與文化認同。作為運動領先品牌,Nike 一直藉運動激發新世代,以創意和自信超越自我,成就無限可能。



而Nike去年推出的張家朗特別版Air Zoom Vomero 5,以張家朗奪冠旅程為靈感,融合運動精神與潮流文化,成功在年輕世代中引起共鳴。這不僅反映出新世代不再只追求商品的使用價值,更將消費視為一種精神滿足、品味展現與深度體驗的過程。正因Nike Style的到來,從理念到設計,每一個細節皆體現 Nike 對新世代年輕人在運動與生活態度的追求與文化共鳴。

Nike與兩屆奧運劍擊金牌得主張家朗攜手設計特別版Air Zoom Vomero 5,完美結合運動精神與潮流文化。

Nike Style 香港⾸店7.16登場

香港首店Nike Style Canton Road於7月16日正式登陸香港,坐落於尖沙咀廣東道核⼼地段,主打嶄新的零售體驗,為本地運動時尚注入新活力。

Nike Style Canton Road以「Your Sport Style Studio」為核⼼理念,單層佔地逾3,000呎,設計上融合了實體與數碼元素,呈現運動零售文化的全新⾯貌,打造沉浸式、互動性更強的購物體驗。

Nike Style Canton Road 採用沉浸式購物體驗,單層佔地逾3,000呎,設計上融合了實體與數碼元素,呈現運動零售文化的全新⾯貌

店內提供Nike特別版潮流產品,讓年輕人可以體驗最新Nike潮流概念與創新風格。首月主題故事更是足球狂熱:「Next Gen Football」,將足球元素巧妙融入街頭時尚,既在展現獨特運動風格的同時,亦迎接月底的「香港足球盛會」。由此可見,新店除了凸顯Nike對香港這國際都市的重視外,更回應了香港新世代對運動生活態度的熱愛與期待。

Nike By You打造專屬潮流單品

店內設有Nike By You 創意⼯作坊, 並引入全新升級的「Style Remix」服務。客人可以施展創意,打造專屬潮流單品,親⼿繪畫 Swoosh 並以熱印或刺綉技術印在單品上。同時又可選⽤ Nike By You 飾品點綴鞋服,加入香港限定特色元素配飾,製作獨一無二、充滿個性化的運動單品。這些創意元素和半客製化服務別樹一幟,值得朝聖一下。

店舖亦融入不少ESG元素,從家具、產品展⽰台,到可供休息的梳化等,Nike Style Canton Road在店⾯設計廣泛地運⽤了可再⽣塑料和Nike Grind可回收物材料(透過對鞋類產品進⾏回收,將部分廢棄物轉化⽽成的環保材料),體現Nike對可持續發展承諾的實踐。

Nike Style Canton Road融入ESG元素,運⽤可再⽣塑料及可回收物材料佈置店面各個地方,致力減少碳排放。

Nike變革初見成效

Nike Style新店舖模式的登場,是為響應Nike集團「Win now」戰略的一部分。去年10月,Elliott Hill重返Nike行政總裁一職,並提出具體「Win now」戰略內容,包括:

提升市場表現:整合數碼與實體渠道

地⾯營銷加碼:聚焦三個重點國家與五個關鍵城市,加強本地市場活動,提升品牌與 產品的現場體驗。

在今年6月27日,Nike公佈2025財年第四季及全年財報,第四季營收為111億美元,經調整後每股盈利錄得14美仙,均超市場預期,而全年營收實現463億美元,其中大中華區全年營業收入65.85億美元。當晚Nike股價應聲即彈15%,其後更是節節上升。

大中華市場具吸引力 存龐大機遇

雖然Nike取首階段勝利,但公司深知轉型革命尚未成功,短期仍要面對因產品組合調整、去庫存與市場重塑的壓力。故此,Nike下定決心通過加速新產品創新、整合數碼與實體渠道、重塑品牌形象,以及針對重點市場進⾏本⼟化運營,實現可持續增長。

而大中華市場正是公司轉型的關鍵引擎,Nike行政總裁Elliott Hill直言,大中華運動用品市場發展蓬勃,Nike必須加快步伐,致力專注通過運動、產品創新和高度本地化的產品來打造品牌差異化。這市場正是Nike現時最積極行動、搶奪市場的地方,將以更具意義的方式重新吸引不同消費者。

每一間偉大企業必然會面對挑戰與難關,Nike的戰略轉型當然存在陣痛,正所謂「Winning Isn't Comfortable」,當日運動員在爭勝的路上所流下的淚與汗,他日成功捧盃後,再回望過去的努力、付出及改變,就會發現這一切都是值得的。