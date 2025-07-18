三藩市聯儲銀行總裁稱年內減2次屬合理展望　料最終息率處3厘水平

美國聯儲局將於7月舉行議息會議，目前市場人士幾乎百分百肯定屆時當局將維持現行利率水平，不過仍憧憬年內息口會向下調整。對於未來息口走勢，今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）並無投票權的三藩市聯儲銀行總裁戴利指出﹕「FOMC將在今年降息兩次」是合理的展望，並預計利率將高於新冠疫情之前的水平，最終將處於3厘、或更高的水平。



她指出當前的貨幣政策「略微具有限制性」，如果保持過緊的政策，可能會給勞動力市場帶來問題。同時指出，重要的是不要先發制人地降息，但也不要在利率問題上永遠等待下去。

她進一步指出，美國經濟和當局貨幣政策都處於不錯的狀態，需要完成降低通脹職責，而通脹是美國民眾承擔的第一大「稅務負擔」。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

商品價格上揚受關稅影響

她指出商品價格通脹的確體現出關稅的影響，其他領域的通脹並沒有上揚，又表不還沒有看到關於關稅通脹造成溢出效應的證據。關稅所造成的影響可能不會如之前擔心般的突出。

她亦表現美國經濟增速穩健，就業市場也是穩固的，同時不希望看到就業市場變得更加疲軟，大範圍的移民顧慮還沒有實質化。相比核心使命（維持價格穩定+實現充分就業），其他問題並不會干擾聯儲局的注意力。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

彭博﹕關稅將推當地通脹

另一方面，據《彭博》，美國政府本周公布的數據顯示，傢俱、體育用品、家電等常見進口商品的價格在6月出現多年來最大漲幅。而汽車和部分服務類別的價格下跌在很大程度上抵消了這些漲勢，使整體通脹率保持平穩。

報道指出隨着庫存耗盡，以及更嚴厲關稅的臨近，企業面臨着進一步的漲價壓力。預測人士仍然預計，未來幾個月關稅將推動通脹走高。