金交所主席張德熙︰把握4大發展戰略　鞏固港橋樑角色

香港黃金交易所今日（18日）舉行首屆董事就職典禮暨金銀業成立115周年誌慶，該所主席張德熙，行政長官李家超，財經事務及庫務局局長許正宇、中聯辦副主副主任祁斌，以及立法會金融服務界議員等皆出席。張德熙指出，未來要拓展中東及東盟市場，以及推動黃金資產數碼化。

張德熙在致辭時，先以今早天文台發出黃雨作開場白，指出金銀業從業員是重感情，所以活動會風雨不改，並且是情比金堅。

點出亞洲黃金四大發展戰略支柱

他指出去年李家超於施政報告內，提出要推動香港成為國際黃金交易中心，業界均感鼓舞。而金交所於今年初成立，積極把握拓展機遇。他又指出未來香港要把握亞洲黃金有四大戰略支柱，包括中國門戶，利用一國兩制優勢，鞏固香港作為國際金市與內地資本橋樑角色。同時香港作為一帶一路黃金超級聯繫人，強化香港東西黃金橋樑地位。

張德熙又指出，未來黃金將超越實體，朝數碼化，數字化，代幣化及普及化發展。他亦表示為回應全球對ESG誠信要求，金交所的行員及認可黃金鑄煉商會遵守國際採購標準及交易平台。

香港黃金交易所今日（18日）舉行首屆董事就職典禮暨金銀業成立115周年誌慶。﹙張偉倫攝﹚

政府設工作組商優化倉儲

李家超則指出，近年地緣政局變幻莫測，對黃金需求增加，去年全球黃金需求量達4550噸，當中60%是來自亞洲市場，同時周邊經濟體對黃金倉儲需求增加。而香港則擁有內聯外通的優勢，匯聚東西及世界的機遇。他又指出在去年施政報告內，已提出推動香港成國際黃金交易中心，以及大宗商品交易圈。同時政府已設立工作小組，商討優化黃金倉存量等工作。

談及本港黃金交易情況時，去年本港九九金日均成交額逾9億元，今年首季已增至12億元