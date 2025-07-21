Labubu人氣旺盛帶動泡泡瑪特出海　CEO料今年公司海外銷售超內地

人氣玩偶Labub成為泡泡瑪特（9992）王牌產品，創辦人兼行政總裁王寧更預期9月過後，Labubu每個月銷售可能近1,000萬隻；他又表示2025年海外銷售大概率會超過內地市場，增長遠比公司想像的快。



王寧接受《人民日報》訪問指出，Labubu的需求是豐富，正從小眾走向大眾消費品的過程中，今年9月過後，Labubu每個月銷售可能近1,000萬隻，全球需求量太大，公司在用各種方式，爭取不要讓它被惡意炒作。

從上海到倫敦，搶購Labubu的人龍頻頻登上新聞頭條，甚至引發爭執，這隻趣怪公仔的熱潮正改寫全球對中國文化輸出的認知。(Reuters)

他稱當年公司新上市時，全部銷售額不到20億元（人民幣‧下同），去年營收達到130億元；又預期今年其在北美的銷售大概率會超越東南亞，在海外的市場也不斷擴大。

他進一步指出公司在海外發展有兩個重要優點，一個是中國市場，一個是中國製造。其他國家的藝術家，他們所處的地方，要麼市場不夠大，要麼製造業不夠成熟。中國優秀的製造業和強大的市場，可以成為全世界藝術家孵化IP的平台，在中國孵化再走向世界。

BLACKPINK的Lisa也是Labubu死忠Fans。（IG：@lalalalisa_m）

料年底時海外門店達200間

王寧表示，出海是一個系統過程，語言、文化、法規等都得去適應。集團開店數很少，而且全是直營。今年底海外估計有200家店，自己建團隊，在當地僱人自己管，這是比較慢和笨的方式。外籍員工去年超過1,000人，今年可能至少翻一倍。公司堅持本土化運營，希望把公司變成一個開放包容的平台。

他提及，剛把店開到海外時，很多人質疑說，一定都是中國人跑過去買，現在反過來了，內地門市有很多是外國人來買。有人開玩笑說，其產品成了中國土產。