大中華股票基金至7月中回報近半成　GUM﹕本月強積金人均賺3161元

環球股市繼續上揚，其中港股更在日前升穿25000點，創自2022年2月以來新高。打工仔的強積金賬戶亦受惠於股市造好，強積金顧問公司GUM指出，截至今年7月18日，本港強積金賬戶人均賺3161元；又指出自年初起人均賺27,373元。



GUM進一步指出，截至7月18日，大中華股票基金於7月份回報為4.7%，表現為一眾股票基金中最佳，香港股票基金回報率為3.7%，美股基金回報率為1.1%。 日本股票基金表現最失色，月內錄得2.4%虧損。

強積金。（資料圖片）

GUM又表示，年初至7月18日，香港股票基金（追縱指數）表現最佳，累計回報為26.1%；香港股票基金及大中華股票基金期內累計回報為23.1%及20.5%。美股基金於期內回報為6.3%。

GUM指出2025年7月強積金市場表現穩中向好，股票基金繼續領漲，尤其是大中華及香港市場表現突出；混合資產基金則錄得穩健增長，高股票比重配置表現尤佳。GUM亦表示固定收益基金則維持穩定，但在股市強勢下吸引力相對減弱。

GUM亦表示，強積金作為長期投資工具，建議成員根據自身風險承受能力，定期檢視投資組合，靈活配置股票與債券比例，以達致資產增值與風險管理的平衡。市場波動難免，穩健配置與長線持有才是致勝之道。