銀公︰港元拆息料仍會較年初水平為低　有利經濟復甦步伐

香港銀行公會今日（24日）舉行例會。該公會主席禤惠儀表示，今年上半年，美國關稅政策和地緣政治局勢緊張為全球經濟帶來許多不確定性，刺激環球巿場波動。然而，香港的金融體系繼續保持穩健，本地經濟持續復甦，資本巿場暢旺，大量資金流入，金融投資氣氛改善。

展望下半年，禤惠儀稱，市場普遍預期美國聯儲局有機會減息一至兩次，加上HIBOR趨向上升，將帶動港美息差收窄；但預計HIBOR仍會較年初水平為低，有利經濟復甦步伐，財資市場有望保持活躍。

續與監管和執法機構合作 打擊防騙罪行

她又表示，雖然香港經濟上半年穩步向好，但部分行業仍面對挑戰。因此，銀行公會與業界一直積極支持中小企升級轉型，提升競爭力。年初至今，銀行業已經舉辦超過60場專為中小企而設的研討會、工作坊和交流會等，協助中小企把握數字經濟快速發展的優勢，同時探討開拓新巿場的機遇。

此外，銀行公會在香港金管局的支持下，舉辦了兩場東盟新機遇講座，分別以「馬來西亞」和「越南」為主題，邀得相關的領事館代表參與，向本地企業深入介紹兩地的營商環境和機遇；兩場活動合共逾200人參與，反應正面。

銀行業繼續與監管和執法機構緊密合作，致力打擊防騙罪行，保障巿民財產。年初至今，銀行業已舉辦超過40場公眾教育和社區活動，提升巿民的防騙意識。此外，部分銀行陸續試行「智安存」，個別銀行更已全面推行相關措施，協助巿民為其存款加多一重保護。

環球貿易格局加快重整

另一方面，禤惠儀表示，在美國關稅政策改變的推動下，環球貿易格局加快重整，銀行業積極協助企業，尤其是中小企，開拓跨境業務機遇。銀行公會將於9月首次與香港工業總會合作，籌組商界代表團與金管局一同探訪越南河內，與當地的商貿官員、商會代表和企業交流，並參觀當地著名的工業園區和企業。

她稱，隨着新的貿易走廊快速興起，政府大力推動香港與東盟之間的商貿合作，期望這些外訪活動能有效協助本地企業「走出去」，探索新機遇。