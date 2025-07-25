維立志博獲32萬人認購　今日掛牌較招股價高開逾1倍　賬賺3740元

從事創新藥研發的內地藥企﹑獲超過32萬人「入飛」的維立志博（9887）今日（25日）掛牌，開市報72.4元，較招股價35元高出106.9%，不計手續費每手賬面賺3,740元。



公司在周四（24日）公布分配結果，一手中籤率0.27%，申購400手（即40萬股）始可穩獲一手。至於認購逾160萬股、涉資逾5600萬元的「頭搥飛」只能穩獲15手。

維立志博吸引逾32.3萬人「入飛」，最終約7.3萬人成功認購，合共超購逾3,493倍。公司根據發售量調整權增發後，全球發售股份增至逾3,686萬股，集資額增至逾12.9億元。

專注腫瘤、自身免疫性疾病

維立志博專注於腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新療法的發現、開發及商業化。公司擁有1款核心產品LBL-024（處於註冊臨床階段的PD-L1與4-1BB雙特異性抗體），於2024年7月進入針對晚期肺外神經內分泌癌的單臂註冊臨床試驗，是針對肺外神經內分泌癌的全球首款達到註冊臨床階段的4-1BB靶向候選藥物。

公司預計LBL-024至2026年第三季度向中國NMPA提交生物製品許可申請。

維立志博另有13款其他候選藥物，包括5款臨床階段候選藥物及8款臨床前階段候選藥物。

往績記錄期間，僅有百濟神州 （6160） 一名客戶。於2023年，根據百濟神州協議，就進行一項指定橋接研究自百濟神州收到款項共890萬元（人民幣，下同）。維立志博去年未有錄得收入，期內虧損3億元，收窄16.8%。

9名基石投資者斥6900萬美元認購

維立志博引入9名基石投資者，合計投資6,900萬美元（5.4億港元），設有6個月禁售期。假設維立志博以下限定位，而且未行使發售量調整權、超額配股權，基石投資者認購額相當於發售股份的53.47%。相反，若公司以上限定價並行使兩項增發權，基石投資者佔比則為36.5%。