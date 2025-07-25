兩名上市公司前高層遭廉署拘捕　涉嫌市場操縱及貪污行為

證監會與廉政公署（廉署）本周三（ 23日）採取代號「槓桿」的聯合行動，打擊一個運作精密的犯罪集團，懷疑以貪腐手段造市，操縱一家上市公司的股份。



SFC與廉署共搜查14個地點

涉案上市公司自2025年3月起已暫停股份買賣，並已被法院頒令清盤。在聯合行動中，證監會與廉署人員搜查了合共14個地點，包括涉案上市公司及多間持牌證券行的辦公室。廉署亦根據《防止賄賂條例》拘捕該上市公司的一名前主席及一名前執行董事。

被捕人士涉嫌串謀使用載有虛假資料的文件，包括上市公司內部文件及公告，訛稱該上市公司與一家內地企業達成股份認購協議，並與該企業發展聯營項目，涉款共逾2,000萬港元。有關人士又涉嫌透過多個代名人帳戶，操控該上市公司的股價造市。

證監會（SFC）。(蘇煒然攝)

前執行董事被指挪用客戶股票

另外，該上市公司前執行董事在案發期間亦同時擔任一間證券行的負責人員兼董事，他涉嫌收受該上市公司前主席利益，以挪用一名客戶的股票，總值約900萬港元。

證監會早前發現可疑交易活動，懷疑涉及市場失當行為及貪污罪行，遂轉介廉署作貪污調查，證監會則調查《證券及期貨條例》下有關市場失當行為的罪行，雙方其後採取是次聯合行動。由於調查仍在進行，證監會與廉署不會作進一步評論。

兩港股「中」抽述 惟其中一間正進行重組

證監會於新聞稿內的備註指出，涉案上市公司自2025年3月起已暫停股份買賣，並已被法院頒令清盤。翻查港交所（0388）披露易網頁資料，3月起停牌且又清盤的港股有兩間。

中國天化工（0326）自今年3月17日起停牌，並在4月17日發出公告，指出在3月17日被高等法院頒令清盤。

另外，中國油氣（0702）亦在今年3月31日停牌，並於同日遭到法庭頒令清盤。不過，該公司正進行重組，並於本周三（23日）發公告，指出於7月10日收到聯交所的函件，列載公司的額外復牌指引。

值得一提，中國天化工於2023年9月底曾發出公告，指出在9月28日廉政公署到公司辦事處執行搜查令，並扣押若干物品，包括但不限於會計記錄及賬﹑公司文件。同日主席兼行政總裁及前行政總裁遭到廉政公署拘捕。