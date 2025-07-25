恒指年內累升逾26%　滙豐續予增持評級　推介5重點股

港股於年內累升逾26%，並且企穩25000點，創下自2022年2月以來新高。大行滙豐仍看好港股表現，續予「增持」評級，並且同時推介5隻股份，當中包括兩隻老牌地產股﹕新地（0016）及恒地（0012）。



滙豐環球研究發表報告稱，香港已實現顯著復甦，資本市場蓬勃發展，維持港股「增持」評級。同時重點推介5隻股份，包括新地、恒地、中電（0002）、中金（3908）及東亞（0023），均給予「買入」評級。

新地旗下項目西沙SIERRA SEA。（資料圖片）

稱新地股息能見度良好

該行表示指出新地最近推售西沙新盤SIERRA SEA，展現強大執行能力，加上銷售快速周轉率高，相信已重回增長軌道，在投資物業支持下，股息能見度良好，目標價112.9元。

談及恒地時，指出該發展商最近與Jane Street簽訂中環寫字樓預租合約，在租賃執行和租金水平方面都帶來驚喜，加上經常性收入改善，增強股息前景韌性；同時配合較低借貸成本和預期較好的物業銷售，看好恒地盈利前景，目標價34.2元。

至於中電，滙豐稱相信香港的電力公用事業，將受惠港府淨零目標和長期的人口結構轉變，如北部都會區發展及與大灣區融合，因此特別看好中電，認為其受惠利潤管制計劃及本港自然增長潛力強，目標價80元。

滙豐料中金能受惠香港新股市場回暖。

料中金受惠香港新股市場回暖

另一方面，滙豐認為中金最能受惠香港新股市場顯著回暖，預期中金可能在港擴大現有業務，如提供虛擬資產交易服務等，將可重估其估值，由低費用模式變為高附加值服務模式，並給予目標價25.5元

滙豐又表示，東亞將充分利用中港市場對財富管理服務需求及資本市場活動增長，加上估值不高及具備較高股份回購潛力，預計今年股息收益率6.2厘。在敏感度方面，東亞的普通一級資本充足率（CET1）每降1個百分點，或導致11%的特別股息收益。滙豐給予東亞目標價13.9元。