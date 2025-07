IMF﹕若損央行獨立性　或觸發金融不確定性　另上調全球經濟預測

國際貨幣基金組織(IMF)警告,若央行失去獨立性或控制通脹預期努力受損,或觸發金融、貨幣及宏觀經濟不確定性。



IMF指出持續的貿易緊張及對關稅政策不確定性的經濟氣候,增加強勁貨幣政策以保障金融穩定及確保央行獨立性的需要。在個別情況下,若關稅衝擊導致外匯市場及風險溢價出現干擾性變動,實施暫時性外匯干預或資本流動管理措施或許合適。

IMF又認為,在不確定及波動情況下,需要央行清晰及一貫的訊息,以及對央行獨立性的保護,這不單於法律上,亦於操作上而言。

