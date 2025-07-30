IMF﹕若損央行獨立性　或觸發金融不確定性　另上調全球經濟預測

國際貨幣基金組織（IMF）警告，若央行失去獨立性或控制通脹預期努力受損，或觸發金融、貨幣及宏觀經濟不確定性。



IMF指出持續的貿易緊張及對關稅政策不確定性的經濟氣候，增加強勁貨幣政策以保障金融穩定及確保央行獨立性的需要。在個別情況下，若關稅衝擊導致外匯市場及風險溢價出現干擾性變動，實施暫時性外匯干預或資本流動管理措施或許合適。

需保護央行獨立性

IMF又認為，在不確定及波動情況下，需要央行清晰及一貫的訊息，以及對央行獨立性的保護，這不單於法律上，亦於操作上而言。

IMFthu:FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

另一方面，IMF上調世界經濟展望。IMF認為受到美國總統特朗普試圖重塑國際貿易規則帶來的影響，全球經濟增速料將由去年的3.3%，放緩至今年的3%，不過最新預測略好於4月的預估。

IMF指，上調預期是因美元走弱等因素推動金融環境改善、美國的平均有效關稅稅率低於其4月宣布的水平，及加徵關稅預期下，進出口的前置效應強於預期。儘管全球經濟對特朗普的關稅表現出一定韌性，但預計增長將繼續走弱，並仍易受貿易衝擊影響。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

上調華經濟增長至4.8%

其中IMF預計今年美國經濟增長1.9%，比4月預測高出0.1個百分點，考慮到私人需求降溫速度超預期，以及赴美移民減少抵消了一部分有利因素。預計2026年美國經濟增速將小幅回升至2%，受特朗普政府稅改政策所提供的企業投資激勵推動。

最新預測還體現中美貿易條件改善。中國2025年的增速預測被上調0.8個百分點至4.8%，理由是其上半年強於預期的經濟活動，及美中關稅的大幅下調。

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas表示，當前貿易環境仍不穩定，指雖然貿易衝擊可能不像最初擔憂的那樣嚴重，但仍相當可觀，並且愈來愈多證據顯示它在損害全球經濟。

IMF預期全球經濟增長將會減速，貿易相關扭曲導致表面呈現的韌性有所減弱，即使關稅稅率相對於基線假設沒有變化，且沒有引入新的保護注意措施，貿易政策不確定性的上升，也可能開始對經濟活動造成更嚴重的負面影響。