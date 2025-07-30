財政部長藍佛安﹕加大逆周期調節力度　加快發超長期特別國債

財政部部長藍佛安在《學習時報》撰文，表示以促消費為重點支持擴大內需，進一步釋放國內市場潛力。不斷完善支持養老、育幼、文化、旅遊等服務消費的政策體系。



他又指出完善免稅店政策，推動免稅商品零售業務健康有序發展。強化財政與金融政策協同聯動，出台實施重點領域個人消費貸款和服務業經營主體貸款財政貼息政策，更好滿足消費需求；持續推進「兩重」項目建設。支持加快構建房地產發展新模式，實施城市更新行動，促進房地產市場持續健康發展。

藍佛安表示，用好用足更加積極的財政政策，加大財政逆周期調節力度。加快發行和使用超長期特別國債、地方政府專項債券，儘早形成實物工作量。發揮財政資金引導和帶動效應，推動各項政策效能不斷釋放。落實好助企幫扶各項財稅政策，有效改善經濟微觀循環。統籌運用專項資金、稅收優惠、政府採購和政府投資基金等政策工具，支持傳統產業改造提升、新興產業發展壯大和未來產業前瞻佈局。指導督促地方做好隱性債務置換工作，積極穩妥化解地方政府債務風險。

深化財稅體制改革 釋放財政治理效能

他表示不斷深化財稅體制改革，更好釋放財政治理效能。研究制定健全現代預算制度的意見，加強預算管理各項制度舉措系統集成、協同高效。完善財政轉移支付體系，增強地方自主財力。研究推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方，優化增值稅留抵退稅政策，研究同新業態相適應的稅收制度。加強財政科學管理，不斷提升系統化、精細化、標準化、法治化水平。深入開展中央部門零基預算改革試點，支持地方深化零基預算改革。