中共中央政治局會議稱落實積極財務政策　以及適度寬鬆貨幣政策

《央視新聞》報道，中共中央政治局7月30日召開會議，會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，今年以來，中國經濟運行穩中有進，高品質發展取得新成效。同時表示要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發行使用，提高資金使用效率。兜牢基層「三保」底線。



會議認為，今年以來，中國經濟運行穩中有進，高品質發展取得新成效。主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，重點領域風險有力有效防範化解，民生兜底保障進一步加強，經濟展現強大活力和韌性。當前中國經濟運行依然面臨不少風險挑戰，要正確把握形勢，增強憂患意識，堅持底線思維，用好發展機遇、潛力和優勢，鞏固拓展經濟回升向好勢頭。

加快政府債券發行使用

會議強調，做好下半年經濟工作，宏觀政策要持續發力、適時加力。要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發行使用，提高資金使用效率。兜牢基層「三保」底線。

貨幣政策要保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本下行。用好各項結構性貨幣政策工具，加力支援科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等。支持經濟大省發揮挑大樑作用。強化宏觀政策取向一致性。

會議強調，要有效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。高品質推動「兩重」建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。

以科創引領新質生產力發展

會議指出，要堅持以科技創新引領新質生產力發展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產業，推動科技創新和產業創新深度融合發展。縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化。依法依規治理企業無序競爭。推進重點行業產能治理。

會議強調，要擴大高水準對外開放，穩住外貿外資基本盤。幫助受衝擊較大的外貿企業，強化融資支援，促進內外貿一體化發展。優化出口退稅政策，高水準建設自貿試驗區等開放平台。

防範化解重點領域風險

會議指出，要持續防範化解重點領域風險。落實好中央城市工作會議精神，高品質開展城市更新。積極穩妥化解地方政府債務風險，嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平台出清。增強國內資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩向好勢頭。

會議強調，要扎實做好民生保障工作。突出就業優先政策導向，促進高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業。

另一方面，會議又決定今年10月在北京召開中共第二十屆中央委員會第四次全體會議。