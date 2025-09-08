恒生商務多貨幣Mastercard扣賬卡　助中小企海外營運賺回贈慳成本

在全球經濟一體化的浪潮下，中小企業迎來發展機遇，同時亦要面對日益複雜的營運挑戰。從跨境採購、海外業務拓展到數碼營銷，每個環節都潛藏著影響公司盈利的變數。傳統的財務操作模式，如電匯的繁瑣、匯率波動的風險、海外交易的高昂手續費等，都影響了企業的營運效率。如何實現「成本有得慳 支出有得賺」，已成為現代中小企在激烈競爭中脫穎而出的關鍵。恒生銀行與Mastercard攜手推出全新「恒生商務多貨幣Mastercard扣賬卡」，旗艦級特點是從根本解決營運難題，協助企業靈活迎接每一個商機。



輕鬆外幣兌換 鎖定匯率管理遊學團預算更便捷

遵理學校旗下的GES環城海外升學中心，經常為學生舉辦世界各地的遊學團。其代表June表示團隊需要為學生處理海外開支，運用恒生商務多貨幣Mastercard扣賬卡，團隊們可於消費及提款前隨時兌換多達11種外幣，鎖定心水滙率，為遊學團的預算管理帶來了極大便利。

同時，外遊前無需預先提取外幣現鈔，可於全球滙豐集團及Mastercard 網絡自動櫃員機提取現金，省時方便。

助餐飲業控制採購成本 無上限回贈輕鬆節流賺更多

本地著名餐飲集團LUBUDS代表Berfa道出了餐飲業對成本控制的敏感度同樣極高，尤其經常從世界各地採購不同食材及營運物資。利用恒生商務多貨幣Mastercard扣賬卡，所有交易均會直接從商業綜合儲蓄戶口扣款，公司的開支在月結單上一目了然，方便會計部對賬。

此外，所有合資格的扣賬卡消費都享有0.5%無上限現金回贈。除了節省日常營運成本外，同時做到簽得越多，亦「賺」得越多。

高端外遊風險掌控 手機應用程式強化安全提升客戶體驗

而對於專營高端體驗式旅遊的禮登旅遊服務，其負責人Wilson指出在歐洲帶團旅遊，以往導遊領導同事因帶備大量不同貨幣現金，不僅要擔心扒手問題，公司亦要處理員工預先墊支再報銷的繁瑣行政程序。現在有了恒生商務多貨幣Mastercard扣賬卡，團隊們可在扣賬卡普及的地方，尤其是歐洲，直接用卡付款，又或在到埗後從自動櫃員機提取現金，讓公司節省處理行政的時間和更有效地控制成本。此外，公司可以按行程需要，在恒生商業流動應用程式內隨時調整扣賬卡的消費限額，大幅減低團隊們簽賬超出信用額的機會。

簡化線上廣告平台支付流程兼免外幣手續費 助企業提升效率

在數碼時代，東瀛遊代表Steve提及隨著全球旅遊業重啟，線上廣告是不可或缺的開支。但不少海外廣告平台均以外幣結算，這不僅增加了換匯的複雜性，更隱藏著交易手續費的成本。恒生商務多貨幣Mastercard扣賬卡可直接從商業戶口以預先兌換好的貨幣扣賬，所有交易更可豁免外幣交易手續費。此卡全方位支援線上線下交易，同時可以自行設定提款上限，或在突發情況下即時鎖卡，既方便監管財務，又可以提升公司的風險管理能力。

多幣扣賬告別繁瑣及額外開支 助中小企專注業務創富

除了上述由恒生多位忠實客戶代表親身分享的好處外，作為全港首張商務World Mastercard扣賬卡，新卡亦提供World Mastercard持卡人的專屬禮遇，包括24/7個人化禮賓服務、一站式平台處理外遊預訂、獨家優惠及折扣，令營運成本慳上加慳。

成本、效率與風險是中小企營運的三大核心挑戰，尤其在處理海外業務時，複雜性必定更為明顯。恒生銀行一直支持中小企，在營商層面致力推出以客為本的産品服務，此次聯同 Mastercard合作推出的全新「恒生商務多貨幣Mastercard扣賬卡」並非一張單純的支卡具，而一套專為中小企度身訂造的全方位財務管理方案，讓中小企能更專注於業務發展。

