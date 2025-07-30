寧德時代半年利潤增逾33%至304.85億　H股擬10派11.04港元

寧德時代(03750)公布2025年半年度報告，上半年公司實現營業收入1788.86億元，按年增長7.27%；歸屬於上市公司股東的淨利潤304.85億元，按年增長33.33%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤271.97億元，按年增長35.62%；基本每股收益6.92元；擬向全體股東每10股A股派發現金分紅人民幣10.07元(含稅)，而每10股H股派中期息11.04港元。

報告期內，公司持續推出創新產品。乘用車領域，公司發布了二代神行超充電池、驍遙雙核電池、鈉新乘用車動力電池。商用車領域，公司在去年天行系列的基礎上進一步發布了適用於重卡領域的鈉新啟駐一體蓄電池及面向高效物流場景的坤勢底盤商用車生態解決方案。

儲能領域，公司宣佈量產交付587Ah大容量儲能專用電芯，該電芯在安全可靠性、能量密度、壽命衰減及系統效率等核心性能指標均實現全面升級；發布全球首款可量產的9MWh超大容量儲能系統解決方案TENERStack，與傳統的20尺集裝箱系統相比，可大幅提升體積利用率及能量密度，助力用戶儲能項目收益率提升。

此外，公司新一代巧克力換電解決方案適配車型廣、靈活性強，已在多款車型落地推廣，與車企、運營商、金融機構、服務商等合作共同構建換電生態，通過快速換電大幅提升乘用車終端用戶的補能效率和體驗。報告期內，公司與蔚來達成戰略合作以深化乘用車換電網絡共享。公司與中石化全面深化長期戰略合作關係，雙方將基於公司推出的巧克力換電、騏驥換電等解決方案協同打造更加高效、便捷、經濟的補能網絡。