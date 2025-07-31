渣打上季稅前基本溢利增31%　中期息12.3美仙　將斥13億美元回購

渣打（2888）公布截至今年6月底止第二季業績，除稅前列賬基準溢利為23億（美元‧下同），按年增加44%；稅前基本溢利按年增加31%至24億元，勝預期。



渣打指出，季內淨利息收入大致持平，按固定匯率基準計算為27億元。

非淨利息收入上升31%至28億元（按固定匯率基準計算）。倘剔除重大項目，則增加33%（按固定匯率基準計算 ）

該行指出派中期息12.3仙，按年增加37%，另即將開始13億元回購。

上半年稅前多賺26%

渣打又表示，在今年上半年稅前列賬基準溢利按年增加26%至44億元，稅前基本溢利按年增加18%至47億元。

集團行政總裁Bill Winters表示：「上半年我們的表現強勁，反映我們實現專注於跨境業務及富裕銀行業務的策略，取得持續成功。第二季度的新增資金淨流入創下歷史新高，財富方案業務、環球市場業務及環球銀行業務的收入均錄得雙位數增長。透過我們遍及亞洲、非洲及中東地區的獨特網絡，為客戶提供各種方案應對波動的外圍環境。在維持良好表現的同時，我們嚴謹控制成本、信貸風險及資本。因此，我們上半年的每股盈利增加41%，並宣佈進一步回購13億元的股份。」

渣打CEO溫特斯（Bill Winters）。（渣打）

料今年收入增長介乎5%至7%

該行又指出，倘剔除存款保險重新分類，經營收入於2023年至2026年按5至7%的複合年增長率增加（按固定匯率基準計算）；正朝目標範圍的最高水平邁進。倘剔除重大項目，今年的增長預期將接近5至7%範圍的較低水平（按固定匯率基準計算）。

該行亦表示， 2026年的經營支出將低於123億元（按固定匯率基準計算），包括英國銀行徵費及存款保險重新分類的持續影響。透過「提效增益」計劃節省支出約15億元，為此所產生的成本不高於15億元，以及每年錄得正收入與成本增長差（按固定匯率基準計算），惟不包括重大項目。