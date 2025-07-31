本港次季本地生產總值按年升3.1%　料「搶出口」效應稍後時間消退

政府統計處公布預先估計數字，第二季本地生產總值按年增長3.1%，高於市場預期增長2.8%，而第一季的升幅為3%。

其中，私人消費開支在今年第二季與上年同期比較實質上升1.9%，而第一季則下跌1.2%。

政府發言人表示，在出口表現強勁及本地需求改善的支持下，香港經濟在2025年第二季繼續穩健擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值按年增長3.1%，輕微高於上一季的增幅。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.4%。

按主要開支組成部分分析，外部需求表現強韌，加上美國關稅措施暫時有所緩和帶動「搶出口」效應，整體貨物出口增長加快。受惠於訪港旅遊業強勁增長、跨境運輸量進一步擴張，以及金融及相關商業服務活動在本地股市暢旺下表現活躍，服務輸出繼續顯著擴張。本地方面，受本地消費市場回穩所支持，私人消費開支在連續四季下跌後恢復溫和增長。同時，整體投資開支隨着經濟擴張而進一步上升。

發言人又指，香港經濟在今年上半年展現相當的韌性。展望未來，亞洲尤其是內地經濟持續穩步增長，加上政府多項提振消費氣氛、吸引投資、開拓多元化市場，以及推動經濟增長的措施，將會繼續為香港各個經濟環節提供堅實支持。然而，外圍環境不確定性依然高企。美國近日重啓加徵關稅，將對全球貿易流向、當地經濟活動及通脹增加壓力。美國減息步伐並不明朗亦會影響投資氣氛。此外，「搶出口」效應預期會在今年稍後時間消退。香港經濟往後的表現將在一定程度上取決於這些因素如何演變。