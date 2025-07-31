日央行按兵不動　上調通脹預測　分析指屬再加息訊號

日本央行今日（31日）公布議息結果，一於市場人士預期，當局決定將利率維持在0.5厘，同時將現財政年度通脹預期調高至2.7%，以及將2027年財政年度核心消費物價指數（CPI）升至2%。



日央行公布議息結果後，美元兌日圓轉弱，最新報149.23，跌0.17%；每百日圓兌港元最新報5.2625。

日股升逾400點

日本股市則結束連續3日跌勢，收市報41069點，升415點。

日央行表示，日本實際利率處於極低水平，而通脹預期已溫和上升，物價風險大致平衡，其趨勢將與下半年的展望目標一致，如果經濟和物價展望實現，將會加息。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

摩根大通私人銀行全球市場策略師唐雨旋表示，日央行上調通脹預測被視為打開加息的大門。不過日本年內能否再次加息仍存高度不確定性，因為央行決策層目前正面對多重政策難題，包括頑固通脹、消費疲弱、財政壓力及關稅影響，需作出微妙取捨。

同時，市場亦關注日本財政可持續性的風險。7月選舉後，參議院席位更為分裂，首相可能加大財政承諾以爭取反對黨支持，加之日債利率上升推高政府融資成本，與財政壓力相關的擔憂將為日圓走勢增添變數。因此，在美國利率出現顯著回落之前，日圓走強或仍需時日。