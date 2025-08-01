瑞銀下調恒生銀行評級至「沽售」　目標價降至102元

瑞銀發表研究報告指，將恒生銀行評級由「中性」降至「沽售」，目標價由112港元下調至102港元。

瑞銀指，恒生上半年淨利潤按年大跌34.6%，信用成本創新高，導致業績遜於瑞銀及市場預期。管理層在業績會議中維持審慎態度，指引下半年預期信用損失(ECL)將與上半年相若，意味2025全年信用成本可能超過100個基點。

考慮到香港商業地產的風險敞口為恒生帶來的撥備壓力，將2025至26年每股盈利預測下調12至18%，並預期即使派息比率可能提升至90%以上，2025年每股股息仍難維持穩定，料2025年股息為6.2港元，而去年為6.8港元。另外，瑞銀指30億港元股份回購計劃符合預期，若明年貸款需求持續疲弱，可能會擴大回購規模。

花旗下調恒生目標價至131港元 維持「買入」評級

另外，花旗發表報告指，根據恒生銀行上半年業績，將2025財年每股盈利預測下調24%，主要受信貸成本上升及因HIBOR預期降低導致的淨利息收入減少。同時，花旗將恒生銀行2026財年至2027財年每股盈利預測上調1%，主要由於宣佈的30億港元股份回購、較佳的非利息收入及較低的營運支出，但部分被更保守的信貸成本假設抵銷。

該行預測恒生銀行2025至2027財年信貸成本分別為110基點、60基點、45基點。隨着盈利預測調整，該行將目標價從135港元降至131港元，相當於預測明年市賬率1.5倍，維持「買入」評級。花旗料恒生銀行今明兩年淨息差各為1.91%及1.97%。

恒生今日﹙1日﹚收報112.9元，挫1.5%。