雲計算業務「令人失望」　指引不及預期！　亞馬遜瀉逾7%︱美股

當地時間周四，亞馬遜公布了二季度業績，AWS業務表現不及微軟和谷歌，對下季度的指引不及預期。

受此影響，亞馬遜美股開市早段大瀉逾7%，報217.52美元。

淨利潤按年增長35%

上季度，亞馬遜實現收入1677.02億美元，按年增長13%，略超市場預期的1621.5億美元。

淨利潤為181.64億美元，按年增長35%，超市場預期的142.63億美元。

調整後的每股收益為1.68美元，超市場預期的1.33美元，去年同期為1.26美元。

雲業務表現不佳

具體來看，亞馬遜的AWS雲業務增速低於可競爭對手，且利潤率持續收縮。

AWS業務二季度實現收入308.73億美元，按年增長17%，略高預期的308億美元。

對比同行，微軟Azure和其他雲服務的收入超過750億美元，按年增長39%。谷歌Cloud業務的收入為136.2億美元，按年增長32%。

AWS業務的營業利潤率僅32.9%，低於今年第一季度的39.5%、去年同期的35.5%，創下2023年第四季度以來的最低水平。

DA Davidson分析師Gil Luria表示，考慮到微軟和谷歌公布的更高增長率，

AWS收入的增長「非常令人失望」。

Luria擔憂：「如果微軟的Azure繼續以目前的速度增長，到明年年底可能會超過AWS，成為最大的雲服務提供商。」

在財報公布後的電話會議上，分析師們追問CEO Andy Jassy為何在面對人工智能工作負載的驚人需求時，AWS的增長速度不如競爭對手。

Jassy表示，人工智能領域目前還處於「非常早期的階段」，亞馬遜正在努力降低AI應用的運行成本，隨着時間的推移，這將吸引更多客戶。

他重申，構建足夠的容量來滿足客戶需求需要時間，並稱為數據中心提供足夠的電力是擴展雲服務的最大制約因素。

根據電話財報會議，目前AWS的需求超過現有容量。截至6月30日，積壓訂單為1950億美金，按年增長約25%。

而制約供應的因素包括：1）電力（最大的限制），2）新一代晶片推出時間和服務器生產良率，供應問題未來每個季度都會有所改善。

指引不及預期

其他業務方面，亞馬遜二季度的在線商店業務實現收入614.85億美元，按年增長11%，略超市場預期的591.21億美元。

第三方賣家服務業務實現收入403.48億美元，按年增長11%，略超市場預期的389.72億美元。

廣告業務實現收入156.94億美元，按年增長17%，略超市場預期的149.89億美元。

訂閲服務業務實現收入122.08億美元，按年增長12%，略超市場預期的119.22億美元。

展望下季度，亞馬遜預計，營收將在1740億美元-1795億美元，按年增長約10%至13%，高於分析師預期的1732億美元。

第三季度的營業利潤將在155億美元-205億美元，不及分析師預期的194億美元。

亞馬遜二季度的資本開支達到創紀錄的314億美元，超市場預期的260億美元，按年上漲約90%。

亞馬遜認為，Q2的資本開支可以合理代表2025年下半年季度的資本開支水平，預計全年資本開支有望達到1100-1200億美金，高於先前1000億美金預期。

資本開支主要用於AWS相關投資，且越來越多地投資於定製化晶片，另一部分資本開支用於履約和運輸網絡的建設。

對此，eMarketer分析師Sky Canaves指出：「亞馬遜對第三季度營業利潤預期區間寬泛，其中隱含着一絲謹慎，這表明，與第二季度的情況一樣，持續的貿易談判和AI領域日益加劇的競爭仍可能帶來一些意外情況。」