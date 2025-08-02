關稅戰｜高盛據報銅價暴瀉前夕　籲建好倉　致對沖基金客戶損手

《彭博》引述消息人士報道，在美國總統特朗普宣布對進口銅徵收關稅前一日，高盛的銷售人員建議對沖基金客戶押注美國銅價飆升。報道指出包括高盛在內的多家對沖基金及銀行交易部份，卻因為特朗普徵收有限關稅，完全免除主要交易形式的銅關稅，銅價大幅下挫而受損。



報道引述消息人士指出，高於周二（29日）與客戶舉行電話會議時指出，特朗普可能會繼續對銅徵收50%關稅，建議買入短期的期權好倉；又表示若美國銅價升11%，相關期權將取得回報。

發電郵予客戶指我認錯

不過特朗普於周三（30日）下午宣布徵收有限關稅，完全免除主要交易形式的銅關稅，觸發銅價在數小時內大跌22%。高盛大宗這品銷售部當晚向客戶發送電郵，標題為「沒有銅關稅，我認錯」。

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國馬里蘭州登上空軍一號時，作出舉起右手的動作。（Reuters）

日前《路透》曾報道，根據白宮聲明，美國自8月1日起對半成品銅產品，以含銅量高的衍生產品徵收50%關稅。不過，除銅礦石及廢銅（又稱回收銅或再生銅）不受影響，且精煉銅和陰性銅排除在外，這一決定與市場此前的預期相左。

圖為2008年3月31日，礦業公司BHP在智利北部銅礦生產的陰極銅片（又稱電解銅片）。 （Reuters）

報道指出，新措施是在特朗普2月下令根據「232條款」展開調查後出台。除了關稅外，特朗普還要求採取措施支持國內銅產業，包括要求美國生產優質廢銅，需有25%在美國國內銷售。