中電：港數據中心電力需求增長強勁　續投資北都、數據中心

中電控股（0002）上半年香港整體售電量下跌，中電首席執行官蔣東強指，每年售電量都受到天氣影響，而天氣變化難以預測，集團最新的五年計劃（2024至2028年）中預測平均每年售電量將增長1%。



談及本港電費變化，蔣東強稱，地緣政治不確定性對全球商品價格產生影響，國際燃料價格年初至今相對放緩，8月份淨電價已因燃料價格回落，由46.3仙下跌至43仙，但淨電價一籃子因素影響，未來燃料價格仍存在不確定性，中電會因應國際燃料價格變動對淨電價作出調整。

另外，蔣東強指，會專注支持政府政策，為北部都會區、數據中心及超算中心供電。本港數據中心上半年電力需求增長6.7%，售電量已佔總售電量超過6%，未來繼續投入適當投資，以應付電力需求。中電五年計劃中有18個數據中心，去年至今年上半年已有6個投產，未來也會有逾10個數據中心投產，中電會就有關需求作出部署。而北部都會區的電網主骨幹已鋪設完成，有需要時會延伸至其他地方，提供足夠電力。

蔣東強指，會專注支持政府政策，為北部都會區、數據中心及超算中心供電。（業績會截圖）

內地電力需求增長料紓緩電價下跌影響

至於中國內地業務，蔣東強表示，上半年相關盈利按年下跌11.9%至8.7億元，但內地電力需求仍然持續錄得增長，由首季的增長2%至3%，加快至次季的增長5%，預測內地全年需求或增長5%至6%，能紓緩對電價下跌所帶來的影響。

對於內地當局發布新修訂電價機制，他又指，新機制僅適用於今年6月1日後投產的新可再生能源資產，因此預期短期內對中電現有資產影響輕微。同時會選擇需求增長較高、電價預期較高及限電較少的地區發展。

派息政策方面。蔣東強指，在業務有穩定增長時，會增加派息，保持可靠及穩定的派息，所以維持首三季派息，第四季則因應業務情況及未來業務增長，釐訂股息。