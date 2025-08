花旗改變對金價看法,將原來看淡金價前景,改變為看好金價,料未來3個月金價每盎司將處於3,300美元至3,600美元。該行分析師認為由於美國經濟惡化及關稅可能推高通脹,金價短線有望升至紀錄高位。



Max Layton等分析師在周一(4日)的一份報告中寫道,未來3個月金價料位於每盎司3,300美元至3,600美元,這在一定程度上是因為美國進口關稅的平均水平高於預期的15%。這與花旗6月時的觀點相左,當時該行表示未來幾個季度金價將跌破3,000美元。

花旗立場的改變後,使其與高盛和富達國際等其他更看好金價的機構觀點趨同。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo