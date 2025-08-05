理想i8面世1周後　Max版本降價至不足34萬人幣

理想汽車（02015）宣布對純電車型i8進行配置調整，將取消入門款Pro版本，並以Max高配版本作為i8的標準配置，同時將售價下調1萬元（人民幣‧下同）至33.98萬元。



理想於上周二（29日）發布純電車型i8，定位為一款中大型六座SUV。當時宣布i8具備Pro、Max和Ultra三個版本。入門款的Pro起售價為32.18萬元。

理想﹕統一配置版本

理想表示，i8自上市以來獲得用戶廣泛關注，出乎公司預料，有98%的用戶選擇理想i8 Max和Ultra車型，遠超預期，又提到廣大用戶吐槽i8車型版本略顯複雜難以選擇，一些高端配置的選裝還不被支持，尤其希望冰箱作為標配，增加二排屏的選裝，為此公司立即響應。

若原選Pro版可退訂或升級

理想稱，今次調整時根據用戶反饋作出的快速響應，公司決定統一配置版本，以理想i8 Max作為標準配置，並將售價從34.98萬元，調整為33.98萬元，同時額外贈送價值1萬元的鉑金音響，並提供後艙娛樂屏套裝作為選裝，價格1萬元；原以36.98萬元選擇Ultra版本的用戶，只需要34.98萬元的價格便可實現原選擇的全部配置。至於原選擇Pro版本的用戶，將進行退訂或升級。