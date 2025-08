美國兩位前財長對債券市場面臨的風險發出警告,其中於2009年初接任財長的蓋特納指出,要維護法治及聯儲局獨立性等,讓外界對美國債市具有信心的要素。



兩位曾在全球金融危機期間出任美國財政部長的前官員,對總值29萬億美元的美國國債市場可能面臨的風險發出警告,涵蓋從不可持續的財政路徑,到對華盛頓政治體系的擔憂等一系列問題。就聯邦借款而言,亨利·保爾森周二(5日)在接受《CNBC》訪問時表示﹕「我們目前的軌跡不可持續,」,他又指出﹕「我不知道這是否意味着會在六個月、或者六年、或者什麼時候就會碰壁。」

至於2009年初接替保爾森的蓋特納在同一個訪問中表示,10年期美國國債收益率「處於相當適中的水平,反映出對美國將理性治國抱有某種程度的基本信心」。

美國前財長蓋特納:Treasury Secretary Timothy Geithner (L) and German Finance Minister Wolfgang Schaeuble speak to the media after talks on December 6, 2011 in Berlin, Germany. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)