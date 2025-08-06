大摩﹕7月外資加快流入中國股市　淨流入27億美元

外資對中國股市日益正面，摩根士丹利更指出，7月從外流入中國股市的資金速度加快；又指出今年首7個月，流入中國股市的外資規模達110億元（美元‧下同），已超出去年全年規模。



大摩表示，外資基金7月加速淨流入中國股市，其中被動型基金流入39億元，主動型基金則流出12億元。被動型基金主要集中在月底入場，恰逢多項「反內捲」政策發布。當月外資淨流入達27億美元，高於6月的12億美元。

被動資金累計淨流入110億美元

大摩又指出截至7月31日，今年以來境外被動型資金累計流入達110億元，超過2024年全年70億元的水平，境外主動型資金累計流出達110億元，也低於2024年全年。

大摩稱，本季以來，主動基金增持最多的板塊是傳媒與娛樂、製藥和保險，減持最多的是消費服務、耐用消費品與服裝。從個股看，騰訊（0700）、網易（9999）、恒瑞醫藥（1276）和藥明康德（2359）獲增持最多；美團（3690）和小米（1810）減持最多。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

大摩表示，7月南向資金流入港股進一步提速至170億元，高於6月的100億元。今年前7個月累計淨流入達1,100億元，超過2024年全年的1,030億元。