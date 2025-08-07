宏利金融第二季新造業務價值升20%　季度息增10%至44加仙

宏利金融 （0945） 公布第二季度業績。新造業務價值按年增長20%至8.5億元（加元‧下同)，歸屬於股東的淨收入為17.9億元，增長72%，核心盈利為17.3億元，按固定匯率基準計算減少2%。派息每股44仙，增10%。



公司又指出撇除預期信用損失（ECL）變動的影響，核心盈利為18億元，增長2%。核心ROE為15%，跌0.7個百分點，ROE為15.6%，升6.6百分點。

期內，宏利第二季度APE銷售額增長15%至22.3億元，新造業務CSM增長37%至8.8位元，新造業務價值增長20%，反映持續的銷售勢頭以及利潤率的進一步攀升。

宏利金融中心（右）。（資料圖片）

亞洲區新造業務價值持強勁增長

其中，亞洲APE銷售額、新造業務CSM及新造業務價值持續強勁增長，分別增長31%、34%及 28%，反映香港及亞洲其他地區的銷售量上升。新造業務價值利潤率為40%，與去年同期大致相若。

公司又指出，上半年新業務價值錄得27%增長至17.53億元，歸屬股東淨利潤為22.74億元，升幅為16%，核心盈利按年跌2%至34.93億元。

宏利香港及澳門上季核心盈利增18%

宏利又指出，宏利香港及澳門於第二季在多項業績指標方面均錄得強勁增長，APE銷售額、核心盈利、新造業務價值、新造業務CSM均錄得雙位數增長，

季內宏利香港及澳門APE銷售額錄得40億港元，按年增長66%。核心盈利錄得20億港元，按年增長18%。新造業務價值錄得19億元，按年增長49%；新造業務CSM16億港元，按年增長42%。