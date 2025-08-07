工銀亞洲全新品牌形象IP　由學生操刀　促「金融+創意文化」｜ESG

中國工商銀行(亞洲)與香港知專設計學院(HKDI)及香港資訊科技學院(HKIIT)合辦的「中國工商銀行(亞洲)青年創意設計比賽」圓滿結束，並於日前舉行頒獎禮。

HKDI學生陳定偉及HKIIT學生郭陽洋憑以小組形式提交的作品「工小誠」及「工小連」勇奪冠軍，將成為中國工商銀行(亞洲)全新品牌形象IP，為該行傳統金融服務注入靈活創新元素，促進香港「金融+創意文化」共融發展。

據介紹，「工小誠」透過中國國寶大熊貓形象，傳遞工銀亞洲營運中堅守誠信、穩健發展的理念；「工小連」以傳統中國繩結如意結為設計基礎，寓意該行與客戶之間的緊密聯繫，傳遞該行以人為本、以客為尊的服務使命。

工銀亞洲高級業務總監暨金融市場部總經理、工銀亞洲慈善基金董事詹偉基博士表示，是次比賽透過大專院校與金融業的跨界協作，為學生提供文化藝術舞台，為金融業注入年輕活力元素，共同推動中華文化的傳承。

工銀亞洲補充，是次比賽歷時六個月，吸引近百名HKDI及HKIIT學生以個人或小組形式參加，經過專業評審委員會多輪嚴謹評選，最終由「工小誠」及「工小連」脫穎而出成為優勝作品。獲獎學生可合共獲得20萬港元獎學金，鼓勵他們持續發揮創意，積極發掘潛能。