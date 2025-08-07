太古上半年基本溢利54.8億元　按年跌2%　A股第一次中期息130仙

太古（0019 A股，0087 B股）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利8.15億元，按年跌79%，基本溢利按年跌2%至54.76億元，經常性基本溢利按年跌1%至47.12億元。太古A派第一次中期息130仙，太古B股派息26仙。



期內收益457.74億元，按年增加16%，營業溢利跌62%至18.61億元。公司又指出期內投資物業公平值虧損擴大至38.84億元。

太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

太地轉蝕12億元

至於旗下太古地產（1972）於期內股東應佔虧損12.02億元，去年錄得溢利17.96億元。基本溢利為44.2億元，按年增加15%；經常性基本溢利按年跌4%至34.2億元，第一次中期35仙。

期內太地收入為87.23億元，升20%，以及錄得投資物業公平值虧損46.8億元。

位於北京三里屯的太古里，為太古地產首個在內地舉行的商業綜合體，集購物、各區設多個藝術裝置。（陳葆琳攝）

太地續推進千億元投資計劃

太古指出，太古地產持續推進其1,000億元投資計劃，現時進展理想，當中67%的資金已經投放。落實執行這項策略是太古地產的重中之重，焦點將在於拓展香港、中國內地及東南亞三大核心市場。儘管香港辦公樓市道偏軟，潛在租戶追求辦公樓質素的趨勢依然強勁，租戶傾向選擇新建的甲級辦公樓如太古坊一座及二座，以及太古廣場六座。