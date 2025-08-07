盛良物流旗下VSING夥日企攻互動直播卡拉OK　冀年底全球增至100間

盛良物流（8292）宣布，旗下互動娛樂業務子公司 VSING，與日本上市公司GENDA Inc.(日：9166)旗下兩家公司達成戰略合作，推互動直播卡拉OK，集團將以每月最少10間新店的速度擴展，目標於今年底前把據點增至100間。

GENDA旗下公司包括娛樂內容開發商「Dynamo Amusement」和日本卡拉OK連鎖品牌「Shin Corporation」，分別擁有「GiGO電玩城」等品牌。另外，Shin Corporation旗下「BanBan卡拉OK」 ，在日本全國亦營運398間分店。

指出，是次VSING與GENDA的戰略合作，將VSING互動娛樂系統引入GENDA旗下Shin Corporation的卡拉OK業務，並結合Dynamo的高端虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等先進技術，攜手打造融合虛擬與現實的頂尖娛樂新體驗。三方於東京最具活力的娛樂地標澀谷，開設日本首間旗艦店 VSING Shibuya」。透過VSING系統及專屬手機應用程式，用戶可於專業級舞台上即場表演，與現場及線上觀眾實時互動，更可與全球用戶進行線上歌唱比賽。至於觀眾則可通過應用程式即時點歌，或送贈虛擬禮支持心儀歌手，並觸發舞台特效，全面提升傳統卡拉OK至現代互動娛樂新層次，滿足現今市場對直播及社交媒體互動的娛樂需求。

盛良物流主席及執行董事吳聖鑫表示，與GENDA這樣擁有GiGO等港人熟悉品牌的娛樂巨頭合作，將可為集團帶來豐富營運經驗。