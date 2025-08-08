中芯國際Q2財報︰營收穩增16%　利潤下滑！　Q3展望謹慎

晶片巨頭中芯國際交出了一份「穩中有壓」的Q2成績單。儘管營收按年增長超過16%，但按月下降、盈利能力承壓。

營收增長，利潤下滑

具體來看，第二季度，中芯國際實現營收22.09億美元，按年增長16.2%，按季小幅下滑1.7%；公司擁有人應佔利潤1.325億美元，按年下降19.5%，按季下降29.5%，且不及市場預估的1.671億美元；

本期利潤1.467億美元，按年下降14.9%，按季下降54.6%。當季，毛利為4.5億美元，按季下降11.1%，按年增長69.7%；毛利率為20.4%，按季下降2.1個百分點，但較去年同期大幅提升6.5個百分點。

產能利用率92.5%，按月增長了2.9個百分點。

收入按地區分類來看，中國區收入佔比84.1%，美國區佔12.9%，歐亞區佔3.0%。

按應用領域劃分，今年第二季度，中芯國際主要收入來自於消費電子和智能手機領域的晶片代工。其中，消費電子佔比41.0%，智能手機佔25.2%，電腦與平板佔15.0%，工業與汽車佔10.6%，互聯與可穿戴設備佔8.2%。12吋晶圓收入佔比76.1%，8吋晶圓佔23.9%。

此外，公司現金及現金等價物達50.83億美元，流動比率為1.9，財務狀況保持穩健。

期內資本開支達18.85億美元，按月增長33.2%，主要用於產能擴張和技術升級。

研發開支1.819億美元，按月增長22.2%。

Q3展望謹慎

​公司管理層評論稱，根據一、二季度未經審核的財務數據，公司上半年銷售收入為44.6億美元，較去年同期增長22.0%；毛利率21.4%，較去年同期提升7.6個百分點。

展望第三季度，公司預期收入按月增長5%至7%，毛利率將介於18%至20%之間，略低於Q2水平。

這表明公司對未來數季的半導體需求仍持謹慎態度，預期收入持續增長，但盈利能力可能面臨一定挑戰。