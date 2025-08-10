美聯儲理事鮑曼︰關稅不可能持續推高通脹　支持今年降息三次

於2018年被時任總統特朗普任命為美聯儲理事、美聯儲7月會議持異議的鮑曼周六發布了兩條重要消息。其一，她支持今年降息三次。其二，她將於10月9日主持社區銀行會議。

在演講中關於貨幣政策和美國經濟的部分，鮑曼表示，她贊成今年降息三次，敦促美聯儲的其他決策者也在美聯儲下次於9月召開的會議上(支持)開始降息，稱最近疲軟的勞動力市場數據也強化了她的觀點。此舉「將有助於避免勞動力市場狀況進一步不必要地惡化，並降低委員會在勞動力市場進一步惡化時需要實施更大規模政策修正的可能性。」

鮑曼重申，她認為關稅驅動的價格上漲不太可能持續推高通脹。聯邦公開市場委員會(FOMC)今年一直維持利率不變，鮑曼直到6月也一直支持這一立場。但在7月，她與美聯儲理事沃勒均支持降息25基點。

鮑曼還稱，10月9日的社區銀行會議將探討針對這些銀行資本框架的潛在改革方案。「社區銀行是銀行和金融體系的基石，為當地社區及其客戶提供支持，」Bowman在科羅拉多州斯普林斯堪薩斯州銀行家協會的演講中表示，「這些銀行常常被忽視，極少有人關注長期存在和新興的問題，以及行業和消費者的擔憂。」