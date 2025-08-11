美財長貝森特談下任聯儲局主席人選　稱需具備前瞻思維

美國聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年5月結束，外界關注總統特朗普將會起用哪位潛在人選，執掌這間全球最重要的中央銀行。財長貝森特接受《日經新報》訪問時指出，新主席應當具備前瞻思維，而非拘泥於歷史數據。



稱新主席需贏取市場信任

他指出﹕「新任主席必須贏得市場信任，具備解析複雜經濟數據的能力。FOMC有12票表決權，因此（主席）需要協調各方、促成共識。我認為更重要的是，這位掌舵人應當具備前瞻思維，而非拘泥於歷史數據。當前令我擔憂的是貨幣政策獨立性正遭受侵蝕。這種獨立性對經濟平穩運行、通脹預期管理至關重要。聯儲局職能（不斷）向其他領域擴張，已危及這一根本原則。因此下任主席必須能夠重新審視整個機構的定位。」

美國財長貝森特。（Reuters）

至於對特朗普要求聯儲局快速降息的問題，貝森特表示，「特朗普總統會表明立場，伊麗莎白·沃倫參議員也會發聲。但最終決策權在於保持獨立性的聯儲局。」

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普再對聯儲局翻新工程費表達不滿

另一方面，特朗普再次就聯儲局的巨額翻新工程表達不滿。他在社交平台發文稱﹕「我們絕不允許再出現像聯儲局大樓那樣耗資31億美元的翻修工程——這本可用5,000萬至1億美元更高效優雅地完成。若採用我的方案，工程品質會更優，還能節省30億美元，避免交通擁堵與無休止的施工。」