中金稱中移動上季盈利優預期　續予A及H股「跑贏大市」評級

中移動（0941）已於上周四（7日）公布第二季業績。中金在中移動公布業績後發表報告，將公司今﹑明兩年經營收入預測分別下調1.4%及2%，不過在資本開支下降等因素支持下，維持對中移動盈利預測。



上季收入2800億人民幣

中金發表報告指出，中國移動第二季度總收入2,800億元（人民幣‧下同），按年下降1%；其中通信服務收入2446億元，按年微升0.1%；淨利潤536億元，按年增長6%。

中金指出中移動總收入略低於市場預期，主要因手機銷售收入下滑幅度超出預期；淨利潤則高於預期，得益於網絡運營成本有效控制及折舊開支降幅超預期。中期股息按年增長至2.75港元，上年同期派2.6港元。

降今明兩年收入預測

中金指出考慮到手機銷售收入下滑加劇，下調中國移動2025及2026年A和H股經營收入預測1.4%及2%，分別至10,479億元和10,627億元，但維持淨利潤預測不變，原因包括：1）資本支出下降使折舊與攤銷成本趨於穩定；2）網絡運營成本得到嚴格控制。

該行表示維持中國移動A股「跑贏大市」評級，目標價127元（對應預測2025/2026年市盈率分別為18.9倍和18倍）；H股維持「跑贏大市」評級，目標價90.8港元。