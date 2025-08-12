港燈上半年每單位分派15.94仙　EBITDA近40億元

港燈 （2638） 公布中期業績，上半年綜合溢利為10億元，按年升5.7%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為39.8億元，按年微跌0.3%。期內，港燈可供分派收入為10.25億元，按年跌4.4%，中期分派為每股份合訂單位15.94仙，按年持平。



港燈主席霍建寧表示，隨着全球燃料價格回落，令集團得以按照發展計劃進行重要資本投資的同時，可以下調淨電費。8月的燃料調整費與1月相比減少超過 16%，淨電費亦因而下調4.4%至每度電159.6仙。

中電及港燈香港海上液化天然氣接收站。（廖雁雄攝）

上半年港燈的售電量按年跌3.2%，主因天氣相對溫和、向客戶推廣節能的計劃取得成效、飲食和零售業市道不景，再加上日數較去年閏年少了一天。

新燃氣機組料29年啟用

他指，2024至2028年度發展計劃的重點項目是興建第五台燃氣聯合循環發電機組 L13。項目至今已完成所有鑽孔樁的施工以及法定樁基載重測試，並已展開建造樁帽的挖掘工程。新燃氣發電機組預計可在 2029年啟用，屆時港燈天然氣發電容量將增加至 1,855兆瓦，第六台老舊的燃煤發電機組亦將同時退役，進一步邁向使用更潔淨能源。