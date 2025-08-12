滙豐香港商業房地產貸款中　73%屬已撥備或被標籤風險增

本港銀行對商業房地產貸款的質素情況，近期深受市場人士關注。據《金融時報》報道，滙豐（0005）曾表示經內部風控模型更新後，其於港被標記為信用風險增加的CRE貸款，即預測貸款者有機會逾期還款的貸款，於今年以來已大增三倍至181億美元（約1,412億元）。另雖然有較大信貸風險的港CRE貸款仍然準時還款，但相關的撥備已由45億美元增至51億美元。



報道指出，滙豐於香港貸款規模達2,340億美元、當中320億美元屬港CRE貸款，而上述數據的增長意味着該行73%於港CRE貸款、已經減值撥備或者被標籤為信貸風險上升，而上年該比例僅少於三成。而滙豐於次季撥備為11億美元，當中4億美元撥備與香港CRE相關。

報道引述戴德梁行數據稱，香港高級寫字的出租率由2022年起下跌逾20%，同時相關空置率高踞於19%。

報道指出，滙豐不少於貸款質素的「痛苦」（pain）來自旗下恒生（0011），更引用分析師稱恒生有很大比例的貸款，均為貸款予小型房地產發展商及炒家，有關投資者目前正面臨財政困難。報道亦引述高盛數據稱，恒生截至6月底不良貸款額6.7%，為破紀錄新高，甚至高於1999年亞洲金融危機時。