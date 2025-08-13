中國財政部稱政策轉向促消費　助經營主體提升消費服務水平

中國財政部副部長廖岷表示，財政金融政策的着力點更多轉向惠民生、促消費；財政部將會同相關部門，督促地方和貸款經辦機構認真做好組織實施，充分發揮政策的效能，以真金白銀來助力居民更好消費。



他今早在國新辦記者會上介紹介紹個人消費貸款貼息政策，以及服務業經營主體貸款貼息政策（簡稱「雙貼息」政策）。他指出，個人消費貸款財政貼息政策，和服務業經營主體貸款貼息政策分別從消費的需求端和供給端來發力，將財政金融政策的着力點更多轉向惠民生、促消費。

「雙貼息」政策期限一年，政策到期後，將開展效果評估，研究視情況延長政策期限、擴大支持範圍和調整貸款經辦範圍。政策特點是和金融政策協同發力，發揮公共資金的引導作用，撬動更多金融活水，能夠流向真正的消費領域，以激發消費潛力、提升市場活力。簡單測算，如果按照1%的貼息比例，意味著1元（人民幣‧下同）貼息資金有可能帶動100元的貸款資金用於居民消費或者消費領域的服務業供給。

廖岷當前人民群眾的消費需求日益呈現出多層次、多樣化的特點，財政金融政策的着力點更多轉向惠民生、促消費。現在正值暑期，大家旅遊度假、休閒消暑、影視打卡、學習充電等消費需求旺盛。接下來還有中秋佳節、十一黃金周，都是傳統的消費旺季，希望這項政策能夠對人民群眾有所幫助。

財政部將會同相關部門，督促地方和貸款經辦機構認真做好組織實施，充分發揮政策的效能，以真金白銀來助力居民更好消費，助力經營主體提升消費的服務水平，實現供需兩端的良性循環。

他並說，這兩年當局不斷加大財政和金融的配合，以放大公共資金的乘數效應，擴大政策覆蓋面。這一次的個人消費貸款貼息和服務業經營主體貸款貼息就是具體的措施之一。