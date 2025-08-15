騰訊雲AI產品深受市場認可　助力企業實現數碼轉型

AI已成為企業提升競爭力不可或缺的工具，騰訊雲將其領先的AI能力引進海外市場，不僅幫助本地企業提升營運效率、精準觸達用戶，更成為企業出海的重要伙伴。



騰訊雲的AI發展自2012年起源於騰訊內部實驗室，最初專注於研究，在2018年開始結合研究與產業應用，至今擁有近千名AI研發人員，持有近8,000個專利，並為30多個產業提供相關解決方案。在內地，騰訊雲的AI技術每日用量達到55億次。

數智人適配多種語言 節省人力成本

去年10月，騰訊雲開始將AI技術推出海外，以數智人、AI驅動的升級eKYC身份驗證技術、掌紋識別三大最成熟、通過最多實測驗證的AI產品打響頭炮 。騰訊雲AI全球商業化總經理李牧青表示，數智人提供圖像和語音互動，打破語言的界限，並已在內地廣泛應用，從而減低人力成本及提升營運效率。數智人在不同地區可適配不同的語言，大大提升傳播的效率。當中不少新加坡、日本巨企已採用公司的數智人解決方案，甚至有香港的保險巨頭亦是其中一份子。

李牧青表示，eKYC電子身份驗證工具有效識別及防止Deepfake騙案，保障企業的數碼安全及減低風險。

eKYC有效防止Deepfake騙案 助企業抵禦AI攻擊

eKYC則為金融行業最廣為採用的工具，其技術主要用於網上身分確認和檢查，騰訊的eKYC技術佔據内地份額達70%。李牧青表示，公司最新的eKYC有效預防來自AI的攻擊，「我們會模擬AI的攻擊，作出預防方案，一旦出現可疑事件，便會提醒和警示企業。而騰訊的能力領先全球，不但有助抵禦AI攻擊，甚至能識別和防止騙徒利用Deepfake來進行詐騙，減低企業潛在的損失及AI風險。」

騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海提到，現時很多香港的虛擬電子銀行和傳統銀行也採用eKYC這技術，以提高安全性和服務效率。蔡毅海指，eKYC在協助銀行開戶的流程更顯作用，如身分證識別、光學字元辨識（OCR）、人臉辨識和臉部配對等，均已成功應用於香港的銀行、保險公司及證券業，「現時8間虛擬銀行中，有4間都是用我們的技術。」

獨家掌紋識別技術更勝人臉識別 能精準分辨雙胞胎

掌紋識別是騰訊的特色解决方案，主要用於支付方面。用戶可用手掌的掌紋以及皮膚底下的靜脈代替NFC卡, 手機產生的付款二維碼以及人臉識別來付款，整個支付流程更便捷、更安全、更重視私隱，並保證接近零錯誤。 蔡毅海指，「掌紋識別的安全性更高，即使被偷拍出掌紋，亦無法從圖片知道是何人，而其精準度更高，能夠準確分辨雙胞胎，較人臉識別更勝一籌。」

掌紋識別的應用場景甚為廣泛，尤其是醫療行業。蔡毅海表示，「目前已有兩家本港領先的醫療機構計劃使用這技術，其中一間醫院更於下月開始將掌紋識別推出市面。同時，許多國家偽造身份證的問題嚴重，極為需要這種身份辨識技術，故此，這被譽為第3代生物特徵技術的發展空間很大。」

蔡毅海提到，AI是大趨勢，騰訊雲的定位是陪伴企業成長，幫助企業擁抱AI和數碼轉型。

騰訊雲出海首要目標：服務在地化

騰訊雲在AI技術出海過程中面對不同的挑戰，特別是不同國家地區的法規差異、在地化需求及文化差異。李牧青強調，面對技術認可、身分證驗證標準、美感差異等議題，騰訊雲透過組成有海外背景的團隊，深入學習各國法規、文化和財務體系，務求打進當地市場，他坦言「將服務在地化是我們首要目標，除了在內地做到第一之外，在海外市場也以成為第一為目標。」

蔡毅海提到，AI是大趨勢，「我們可以看見，企業轉型有兩大趨勢，一是透過引入大模型來優化內部知識管理和外部客戶服務。在內部應用中，大模型幫助理解文件內容，了解用家的搜尋意圖，從而提高搜尋效率和準確性；對外服務方面，透過讓大模型自動產生常見問題（Frequently Asked Questions，簡稱FAQ）並經過人工核對，確保客戶服務的準確性和風險控制，尤其適用於金融行業和政府部門。這一種結合大模型和人工核對的方法解決了大模型的幻覺問題， 同時滿足客戶對高效且準確服務的需求。二是企業客戶從單一雲端服務正在轉向混合雲，以便更好的控制風險， 以及調試融合AI技術。」

市場關注騰訊雲超級應用服務（Tencent Cloud Super App as a Service，簡稱TCSAS）的用途。蔡毅海解釋，TCSAS可以讓企業打造自己的超級應用程式，增加用戶黏性，亦可解決IT團隊資源有限、應用更新繁瑣等問題。這超級應用服務透過一套系統同時適配iOS和Android平台，無需用戶頻繁下載更新，使用戶透過超級應用程式裡面的小程式取得服務，達到更佳的使用體驗。

騰訊雲定位：陪伴企業成長、幫助企業擁抱AI和數碼轉型

事實上，騰訊雲的AI產品推出海外市場僅短短一年，採用其方案的國家及地區已多達數十個，特別在港澳及東南亞地區等，深受市場認可。

蔡毅海指，「騰訊雲的定位是陪伴企業成長、幫助企業擁抱AI和數碼轉型。」騰訊雲業務目前遍布全球80多個市場及地區、橫跨30個行業，為超過一萬家企業提供服務。隨著多款AI產品面世，騰訊雲的國際業務有望持續增長。