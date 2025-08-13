閱文績後飆兩成　今年5月遭踢出科指反「有救」　至今累升逾五成

閱文﹙0772﹚績後爆升19.6%，收報37.32元。值得一提，今年5月中，恒指公司宣布將閱文踢出科指，累公司股價應聲急插，一度低見24.4元，該股至今反而累升53%，表現遠勝恒指及科指。

傑富瑞：上調閲文集團目標價至36港元

傑富瑞發表研究報告指，閲文集團中期收入按年跌23.9%至32億元，較市場及該行預期高1.4%與3.5%，主要因IP營運及其他收入(撇除新麗傳媒)好過預期。非國際財務報告準則(Non-IFRS)盈利表現好過預期，因毛利率較好及嚴格管控成本。管理層強調將憑藉其豐富及熱門的IP儲備，把握IP衍生商品與授權業務的機會。

針對新麗傳媒，傑富瑞重申此前觀點，認為劇集業務收入將於下半年釋放；AI技術亦有望賦能營運端及作家端，並優化用戶體驗。該行維持「買入」評級，目標價由35港元上調至36港元。

瑞銀︰上調閲文集團目標價至40港元

另外，瑞銀發表報告指，閲文集團上半年表現疲弱，符合買方已調降的預期，受累於新麗傳媒(NCM)發行內容排程，但預期下半年將有反彈，且IP業務前景完好。

該行將其目標價由37.2港元上調至40港元，評級「買入」；下調全年營收預測12%，但維持經調整淨利潤預測為13.5億元，因為營收入帳方式和內容排程時間的改變應不會影響全年純利表現。

瑞銀認為市場已大致計入NCM方面的短期疲弱，投資者的焦點已逐漸轉移到知識產權授權及商品業務，這兩項業務作為公司的核心增長動力，前景仍然完好。